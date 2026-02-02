Detenzione e spaccio di droga, tre denunce a Empoli

A Empoli la polizia ha controllato la stazione ferroviaria e il centro. Si trattava di controlli, si legge in una nota, "finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, soprattutto nella zona centrale della città ove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica."
All’esito dei controlli effettuati, tre persone di origine straniera sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]