Detenzione e spaccio di droga, tre denunce a Empoli

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

A Empoli la polizia ha controllato la stazione ferroviaria e il centro. Si trattava di controlli, si legge in una nota, "finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, soprattutto nella zona centrale della città ove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica."

All’esito dei controlli effettuati, tre persone di origine straniera sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
2 Febbraio 2026
piera-pinna-fiaccolata-empoli-san-miniato

Giallo Piera Pinna, fiaccolata tra Empoli e San Miniato per non dimenticare

Sono passati più di quattro mesi da quel 21 settembre, giorno in cui si sono perse le tracce di Pietrina "Piera" Pinna, la 69enne di San Miniato molto conosciuta a [...]

Empoli
Cronaca
1 Febbraio 2026

Ragazzo disperso a Empoli, è un 25enne straniero. Ricerche in corso da giorni

È un 25enne del Bangladesh, ospite di un centro di accoglienza a Sovigliana, l'uomo che da giorni si sta cercando a Empoli, lungo le sponde dell'Arno. Al momento le ricerche, [...]

Empoli
Cronaca
31 Gennaio 2026

Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, rapitore arrestato in Bulgaria

È stato individuato e arrestato in Bulgaria un 50enne, cittadino bulgaro, presunto autore del sequestro del 46enne, di nazionalità cinese residente a Empoli, rapito nella notte del 29 novembre scorso [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina