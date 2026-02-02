Detenzione e spaccio di droga, tre denunce a Empoli

A Empoli la polizia ha controllato la stazione ferroviaria e il centro. Si trattava di controlli, si legge in una nota, "finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, soprattutto nella zona centrale della città ove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica."

All’esito dei controlli effettuati, tre persone di origine straniera sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Notizie correlate