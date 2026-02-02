Divertimento in scena al Teatro Shalom con "Sarto per signora"

Domenica 8 febbraio 2026 alle 17,15 prosegue la stagione di prosa del Teatro Shalom di Empoli con lo spettacolo in abbonamento “Sarto per signora” di Georges Feydeau.

Alessandro Calonaci e Mald’estro Compagnia

Sarto per signora

di George Feydau

Traduzione, adattamento e regia Alessandro Calonaci

Con la partecipazione straordinaria del cantante lirico Franco Rossi

Sarto per signora è una commedia teatrale di George Feydeau. La commedia è caratterizzata da una comicità assolutamente trascinante che, in assenza volgarità e forzature, è ben curata da meccanismi razionali di alta precisione inseriti in passaggi e situazioni, che spesso appaiono vagamente surreali. Sarto per signora è una commedia che racconta del "farfallone" dottor Moulineaux, che per nascondere, alla sua bella e giovane mogliettina Yvonne, una scappatella con Susanna moglie del suo paziente il signor Aubin, affitta un appartamento da un altro suo paziente, il signor Bassinet. Questo appartamento era l'atelier di una sarta, così Moulineaux, per una serie di equivoci e per salvare la faccia davanti alla moglie ed alla inviperita suocera, diventa un famoso sarto per signore. Così, fra clienti pretenziose e vecchie amanti, la vita del dottore diventa sempre più complicata, ma per sua fortuna un finale a sorpresa gli dà la possibilità di chiarire tutto e di riconciliarsi con la moglie.

Un susseguirsi di intrecci amorosi e malintesi, tipici della commedie di George Feydeau, unitamente a personaggi caratteristici ed esilaranti, fanno della commedia sarto per signora uno spettacolo brillante in grado di garantire al pubblico due ore di svago e divertimento. Sarto per Signora è da considerarsi tra le commedie più divertenti della storia del teatro. Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci, amori segreti sono gli elementi base per questo divertente vaudeville.

Fonte: Ufficio stampa

