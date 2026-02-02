Un febbraio speciale a misura di bambino al Museo di Artimino

Febbraio al Museo di Artimino: tra visite guidate e laboratori didattici, ecco gli eventi al Museo Archeologico "Francesco Nicosia"

Il primo degli eventi in programma a febbraio al museo archeologico “Francesco Nicosia” è la mattina (ore 10) di sabato 7 febbraio con “Aspettando Carnevale”: un banchetto in maschera, in attesa del suo avvio, che consentirà, ai bambini da cinque anni in su, anche vestiti e “agghindati” alla maniera degli etruschi, di conoscere quell’antica civiltà. Il tutto attraverso una speciale visita al museo e la ricostruzione della sala da banchetto all’interno del Centro didattico di Artimino, per immergersi nell’atmosfera festosa di un convivio di più di 2000 anni fa, con tanto di set fotografico e foto ricordo. In collaborazione con Foto Ottica Berna. Costo a bambino: 13 euro.

Sabato 14 febbraio anche per il museo sarà S. Valentino, con la “Visita guidata a lume di candela” a partire dalle ore 18.30. Costo a partecipante: 3 euro. Ingresso ridotto al museo: 2 euro.

Speciale appuntamento “storico” nel pomeriggio (ore 16) di domenica 22 febbraio con “Gli Etruschi incontrano gli Egizi”. Il rapporto e l’incontro tra due delle più affascinanti civiltà del Mediterraneo approfondito tramite uno dei reperti più interessanti rinvenuti nel principesco Tumulo di Montefortini: la “fiaschetta di Capodanno”, sulla cui realizzata riproduzione sarà possibile vergare un’iscrizione rigorosamente geroglifica. Costo: 3 euro a bambino più 2 di ingresso al museo.

Per la partecipazione alle iniziative è obbligatoria, entro il giorno precedente, la
prenotazione. Info e prenotazioni: 055 8718124; parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

