Da Seoul a Firenze, l'attore Gong Yoo ospite del 24esimo Florence Korea Film Fest

Dall'iconica metropolitana di Squid Game fino a Firenze: è Gong Yoo, uno degli attori più versatili del cinema sudcoreano contemporaneo, l’ospite speciale della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, che gli rende omaggio con una masterclass (21 marzo ore 11, prenotabile tramite il sito) e una retrospettiva dedicata che attraversa oltre quindici anni di carriera, tra cinema d’autore, blockbuster e opere di impegno civile.

Volto celebre del survival drama, in cui interpreta l’affascinante e inquietante reclutatore in metropolitana, Gong Yoo (classe 1979) è un interprete capace di attraversare generi e registri diversi con la stessa intensità, passando dall’eroe tragico all’uomo comune travolto dagli eventi, dalla star dell’action alle storie più profondamente umane. Il suo percorso cinematografico (a cui il festival dedica un omaggio in 6 titoli) prende forma nella potente denuncia civile di “Silenced” (2011), in cui interpreta un insegnante che decide di rompere il silenzio su abusi realmente accaduti all’interno di un istituto per bambini sordomuti, dando vita a uno dei film più sconvolgenti del cinema coreano contemporaneo. Prosegue poi con la trasformazione fisica e identitaria di “The Suspect” (2013), action che lo vede nei panni di un disertore nordcoreano braccato e in fuga, impegnato in una disperata corsa contro il tempo. Nel 2016 Gong Yoo si confronta con ruoli profondamente diversi: nel melodramma sensuale “A Man and a Woman” (2016) è un uomo segnato dalla solitudine che vive un amore clandestino e impossibile; nel kolossal storico “The Age of Shadows” (2016) diventa un carismatico combattente della resistenza coreana durante l’occupazione giapponese; mentre in “Train to Busan” (2016), horror diventato culto, interpreta - riprendendo le parole della curatrice di sezione Caterina Liverani - un freddo uomo d’affari che in poche ore, complice l’emergenza, riscopre il suo lato più umano di padre. Il percorso si completa con il delicato dramma sociale “Kim Ji-young, Born 1982” (2019), in cui Gong Yoo presta il volto a un marito chiamato a confrontarsi con la fragilità emotiva della moglie e con le contraddizioni della società patriarcale contemporanea. Un insieme di ruoli che testimonia come Gong Yoo abbia saputo coniugare successo popolare e rigore espressivo, affermandosi come una delle figure centrali dell’Hallyu globale e come uno degli interpreti più rappresentativi del cinema sudcoreano degli ultimi anni.

L’attore si aggiunge al già annunciato ospite Yeon Sang-ho, regista con il quale ha lavorato insieme durante “Train to Busan”. Il Florence Korea Film Fest proporrà una selezione del meglio del cinema sudcoreano contemporaneo, articolata nelle storiche sezioni competitive come Orizzonti Coreani, Korean Cinema Today, Corto, Corti! e Webtoon. Il programma include inoltre masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale.

Fondato a Firenze nel 2003, il Florence Korea Film Fest è da oltre vent’anni un punto di riferimento internazionale per il cinema coreano e asiatico. Nel corso della sua storia ha ospitato Premi Oscar, Palme e Leoni d’Oro, affiancando grandi maestri e talenti emergenti, e consolidando il proprio ruolo di ponte culturale tra Corea del Sud e Italia.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e co-diretta dalla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, KOFIC - Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA - Korean Film Archive.

