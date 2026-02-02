Giani alla rettrice di Unifi Petrucci: "Mi sembra voglia fare politica"

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha commentato duramente alcune dichiarazioni della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, che aveva sollevato preoccupazioni sui costi elevati degli affitti per gli studenti.

"Mi sembra che la rettrice Petrucci voglia far politica: ci fa prima un bel ricorso sull’aeroporto, motivato da elementi che a mio giudizio non sono giustificabili perché si deve preoccupare di fare la rettrice all’Università. Poi ci chiede tutto questo per quello che riguarda la casa e gli affitti. Noi la nostra parte la faremo", ha detto Giani a margine dell’inaugurazione di una mostra. "Io ho ricavato 50 milioni di euro dai fondi strutturali europei… vi è quell’area fra i 16.000 e i 35.000 euro di reddito Isee che noi vogliamo coprire con il cosiddetto housing sociale, ovvero con affitti a prezzo calmierato", conclude il presidente.

FdI: "Atteggiamento grave"

Matteo Zoppini (FdI) ha parlato di "attacco scomposto e sconsiderato": "Anziché accusare immotivatamente l’Ateneo il presidente si assuma le responsabilità di una gestione fallimentare dell’Azienda regionale DSU".

Anche l’eurodeputato Francesco Torselli (FdI) ha espresso solidarietà a Petrucci: "Oggi il bersaglio è il Rettore di Unifi, colpevole solo di aver esercitato la libertà di opinione. Un atteggiamento grave, che nulla ha a che fare con il confronto democratico".

