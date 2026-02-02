Giovani Democratici, Mattia Ciappi nominato Responsabile nazionale delle politiche europee

Nel corso della Direzione nazionale dei Giovani Democratici, svoltasi ieri a Roma, Mattia Ciappi, consigliere comunale di Poggibonsi e Presidente della Commissione Bilancio e Finanze del Comune, è stato nominato Responsabile nazionale delle politiche europee, delle politiche migratorie e delle crisi umanitarie all’interno della Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, la giovanile del Partito Democratico.

Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento politico e istituzionale. Ciappi, 26 anni, è il consigliere comunale più votato alle ultime elezioni amministrative di Poggibonsi, con 343 preferenze, ed è da anni impegnato in Valdelsa e nel senese nel partito e nella costruzione di percorsi di partecipazione giovanile. A livello locale è stato tra i fondatori del Forum dei Giovani di Poggibonsi, organo consultivo giovanile che raggruppa giovani dai 16 ai 30 anni.

La nomina di Ciappi si inserisce in un quadro particolarmente significativo per il territorio: nella nuova Segreteria nazionale dei Giovani Democratici guidata da Virginia Libero entra anche Filippo Giomini, assessore a Poggibonsi, nominato vice-Segretario nazionale vicario con delega alle Riforme. Su 22 componenti complessivi della Segreteria, due provengono dunque da Poggibonsi e dalla provincia di Siena.

"Mai come oggi c’è bisogno di più Europa – dichiara Ciappi – un’Europa politica e federale, capace di parlare con una sola voce, di governare i fenomeni migratori con responsabilità e umanità e di non voltare le spalle alle crisi umanitarie. Sono molto contento di poter rappresentare la nostra comunità insieme a Filippo Giomini, con cui mi lega un rapporto di amicizia e di militanza: è il segno di un partito che, a livello cittadino e provinciale, sa valorizzare davvero i giovani".

Fonte: Ufficio stampa

