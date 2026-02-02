'Giustizia x Niccolò Ciatti', presentazione del libro a Bruxelles

Familiari, amici, istituzioni continuano a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. Il 4 febbraio arriva anche al cuore dell’Europa la presentazione del libro “Giustizia x Niccolò Ciatti” (Ab edizioni), scritto dal giornalista Fabrizio Morviducci. Il volume verrà presentato nella sede del Parlamento Europeo (sala 1G369) a Bruxelles, alle ore 14. Nell’occasione saranno presenti gli eurodeputati Dario Nardella e Francesco Torselli, insieme all’autore del libro, ai genitori e amici del ragazzo.

“Giustizia x Niccolò Ciatti”, dopo la sua pubblicazione nel 2025, è stato presentato anche alla Camera dei deputati, al Consiglio Regionale della Toscana, al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il volume ricostruisce la vicenda di Niccolò Ciatti, originario di Scandicci (Firenze) tragicamente ucciso in Spagna nel 2017, a ventidue anni, e affronta il tema della ricerca di giustizia da parte della sua famiglia. Attraverso un’analisi attenta dei fatti e del contesto giudiziario, il libro pone una riflessione più ampia sulla tutela dei diritti delle vittime, sulle responsabilità istituzionali e sulla necessità di una cooperazione europea più efficace in materia di giustizia. Quella del 4 febbraio rappresenta una nuova occasione per tenere alto l’appello della famiglia Ciatti ad avere giustizia per Niccolò, alla mobilitazione per trovare e assicurare alla giustizia un assassino condannato in via definitiva ma al momento irreperibile.

Fonte: Ufficio stampa