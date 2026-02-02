Il pianista Alessio Cioni vince il Premio 'Ferruccio Benvenuto Busoni 2026'

Il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026, prestigiosa iniziativa dedicata alla valorizzazione dei musicisti particolarmente meritevoli residenti nel Circondario Empolese-Valdelsa, viene assegnato al pianista Alessio Cioni, musicista di straordinario valore artistico, empolese di nascita e residente a Cerreto Guidi, in riconoscimento di una carriera professionale di altissimo profilo, costruita con rigore, passione e costante ricerca musicale, e affermatasi a livello nazionale e internazionale.

Definito da Maria Tipo “uno dei talenti più straordinari della sua generazione”, Alessio Cioni ha iniziato lo studio del pianoforte in giovanissima età, distinguendosi fin da subito per maturità interpretativa e profondità espressiva. Diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, ha intrapreso un percorso artistico che lo ha portato a ottenere numerosi primi premi e riconoscimenti in importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali, affermandosi come interprete di grande spessore. Tra i risultati più significativi del suo percorso spicca il prestigioso riconoscimento ottenuto alla 54ª Edizione dello storico Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, una delle competizioni pianistiche più autorevoli e selettive al mondo, punto di riferimento assoluto per l’eccellenza interpretativa a livello internazionale. Un traguardo di grande valore artistico, che testimonia il livello altissimo della sua preparazione tecnica e musicale e che assume un forte valore simbolico anche in relazione al Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026.

La sua intensa attività concertistica lo ha visto protagonista sui palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero, sia come solista con orchestra sia in recital, affrontando con autorevolezza un vasto repertorio che spazia dai grandi capolavori del classicismo fino al romanticismo e al tardo romanticismo, con particolare affinità per autori quali Beethoven, Liszt, Rachmaninov e Čajkovskij.

Accanto alla carriera concertistica, Alessio Cioni svolge un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni di musicisti: è docente di pianoforte presso istituzioni di rilievo, docente in masterclass internazionali e promotore di importanti progetti culturali. È inoltre promotore di realtà musicali impegnate nella valorizzazione del talento e nella diffusione della cultura musicale, contribuendo in modo significativo alla crescita artistica del territorio empolese.

Il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026, assegnato sulla base dell’eccellenza del curriculum e della carriera professionale, prevede per il vincitore i seguenti riconoscimenti:

Borsa di studio

Concerto premio

Targa speciale commemorativa

Diploma ufficiale del Premio

Segnalazioni giornalistiche e promozione mediatica

Questa la dichiarazione della Commissione del Premio: "La Commissione del Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni 2026 ha deliberato all’unanimità l’assegnazione del riconoscimento ad Alessio Cioni per l’eccellenza assoluta del suo percorso artistico e professionale. Il suo curriculum testimonia una carriera di altissimo livello, caratterizzata da profondità interpretativa, rigore musicale e costante impegno nella diffusione della cultura pianistica. Alessio Cioni incarna pienamente lo spirito del Premio, rappresentando la figura di un musicista completo, capace di coniugare qualità artistiche, valore umano e responsabilità culturale"

