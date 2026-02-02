Denuncia e ritiro patente per 50enne a Piombino dopo un incidente

Cronaca Piombino
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo non ha riportato ferite e non ci sono state vittime. Guidava con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito

A Piombino, i Carabinieri sono intervenuti intorno alla mezzanotte in viale dell’Unità d’Italia a seguito di un incidente stradale senza vittime. Protagonista un uomo di 50 anni est-europeo che, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Tuttavia, i successivi accertamenti sanitari hanno rivelato un quadro preoccupante: l'uomo è risultato positivo all'alcoltest con un valore di 1,15 g/l, ovvero oltre il doppio rispetto al limite consentito dalla legge (0,5 g/l). Per il cinquantenne è scattata immediatamente la denuncia e il ritiro della patente. Un episodio che l'Arma ha colto per ribadire quanto l'abuso di alcol sia un fattore di rischio altissimo per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Notizie correlate

Campiglia Marittima
Cronaca
31 Gennaio 2026

Furti e estorsioni tra il 2014 e il 2023: arrestato nel Livornese

Un 46enne è stato arrestato nella serata di venerdì 30 gennaio a Campiglia Marittima. L'uomo era gravato da ordine di carcerazione per reati contro la persona (fra cui oltraggio), il [...]

Piombino
Cronaca
27 Gennaio 2026

Tenta la fuga in auto e lancia la droga, arrestato 20enne a Piombino

Un inseguimento lungo viale Unità d'Italia a Piombino terminato con l'arresto di un giovane accusato di detenzione ai fini di spaccio. I fatti sono avvenuti pochi giorni fa, durante una [...]

San Vincenzo
Cronaca
15 Gennaio 2026

Sorpreso a rubare nell'autfficina: arrestato 50enne per tentato furto

Un 50enne dell'Est Europa è finito in manette per un tentativo di furto nelle scorse ore a San Vincenzo. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile [...]



Tutte le notizie di Piombino

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina