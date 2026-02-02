Denuncia e ritiro patente per 50enne a Piombino dopo un incidente

A Piombino, i Carabinieri sono intervenuti intorno alla mezzanotte in viale dell’Unità d’Italia a seguito di un incidente stradale senza vittime. Protagonista un uomo di 50 anni est-europeo che, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Tuttavia, i successivi accertamenti sanitari hanno rivelato un quadro preoccupante: l'uomo è risultato positivo all'alcoltest con un valore di 1,15 g/l, ovvero oltre il doppio rispetto al limite consentito dalla legge (0,5 g/l). Per il cinquantenne è scattata immediatamente la denuncia e il ritiro della patente. Un episodio che l'Arma ha colto per ribadire quanto l'abuso di alcol sia un fattore di rischio altissimo per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

