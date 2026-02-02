Voci, immagini e paesaggi della letteratura italiana, sono quelle che prenderanno vita con il ciclo “Ad alta voce_Terre narrate”: sei appuntamenti, cinque il sabato al Centro didattico polifunzionale di Artimino (via della Chiesa, 2), l’ultimo di venerdì al parco museo “Quinto Martini” di Seano, promossi dal Comune, in collaborazione con l’associazione Parco museo “Quinto Martini”, per esplorare il rapporto tra natura e paesaggio da Dante a Leonardo a Leopardi.

Il primo incontro della serie, interamente curata da Beatrice Coppini e dall’Associazione italianisti, è fissato per sabato 7 febbraio (ore 16.30) con Carlo Vecce, docente di Letteratura italiana all’Università “L’Orientale” di Napoli, e con “Sognando Caterina”, un viaggio sulle tracce della madre di Leonardo da Vinci e dei luoghi delle sue origini.

Ancora Leonardo (“Amor ogni cosa vince”) e i suoi scritti letterari, con le letture e analisi offerte da Gino Ruozzi, docente di Letteratura italiana all’Università di Bologna, irrompono al Centro di Artimino nell’appuntamento di sabato 7 marzo (ore 16.30). Dante sarà invece protagonista dell’incontro a lui dedicato sabato 16 maggio (ore 16.30): Laura Pasquini, docente Unibo di Storia dell’arte medievale, si cimenterà con “Pigliare occhi per avere la mente”, ovvero con le arti figurative e i luoghi della Commedia. Torna Leonardo sabato 13 giugno (ore 18.30) con “Natura e linguaggio nel Rinascimento”: lo scrivere, il disegnare e il conoscere dell’epoca saranno illustrati dal Riccardo Briscagli, professore emerito Unifi di Letteratura italiana.

“Leopardi e la luna” è invece il titolo della presentazione di sabato 27 giugno (ore 18.30) di Laura Melosi, docente della cattedra “Giacomo Leopardi” all’Università di Macerata, con letture e interpretazioni sul rapporto tra Leopardi e la natura.

Il ciclo si concluderà nel pomeriggio (ore 18) di venerdì 10 luglio al parco museo di Seano, con “L’artista e i suoi luoghi”: visita alla casa studio “Quinto Martini” e riflessioni sulla sua opera. L’evento è su prenotazione.

Info: (biblioteca comunale) 055 8705520; bibliotecapalazzeschi@comune.c armignano.po.it.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa