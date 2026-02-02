Interruzione della rete elettrica nella zona sud di Empoli

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle 8 alle 15.30 di giovedì 5 febbraio 2026 l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui loro impianti in alcune zone della città. Sono interessate le vie di alcune frazioni come Sant'Andrea, Fontanella, Molin Nuovo, Monterappoli, Terrafino.
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
via Senese Romana da 375 a 381, da 385 a 387, da 393 a 395, 411b, 411c, da 220 a 222, 222x da 226 a 228, da 232 a 236, 240, 244, da 248 a 250, 254, 260, 266, 243, da 249 a 259, 265,
da 269 a 283, 289, 293, da 297 a 299, 279a, da 212 a 214, 212a, da 303 a 305, da 309 a
315, 319, 323, da 327 a 333, da 337 a 343, da 347 a 349, 345x, da 233 a 239, 237a, 243p,
210, 210a, da 351 a 355, da 361 a 369, 369p, 411c
via di Pogni 3, 11, 3p, da 6 a 8, 8a 11x, da 12 a 20, 14a, 22ap, 22p, 24a, 24d, 24e, da 15 a 17, 21, 15p, 26, 32, 36, da 40 a 42, da 48 a 50, da 56 a 60, 64, 68, 28a, 64p,
via Sant'Andrea a Cascialla 1, 9, 19, da 10 a 16, da 26 a 28, da 32 a 36, 10a, 34p, 40, 46
via Salaiola 361, 336, 356, da 360 a 364, da 368 a 370, 376, 380
via Vaccareccia 1, 25, 25a, da 10 a 16, da 20 a 22, 16a
via del Casone da 1 a 3, da 2 a 8, 2b, 2c, 2d, 2e, 2x, 6a
via Colline d'Elsa 3, 9p, da 6 a 8, 14, 18, 22, 26p
via Bronciani 7, 4, da 10 a 12, 16, 10b, 16x
via Grassellino da 5 a 11, 5a, 5b, 8, 4p, 10, 12x, sn
via dei Mori 4, 4b, 4p, da 5 a 11, 15, 9a, 9b, 9x, 11a, 8
via Ribartoli 1, 1a, 1b, da 2 a 4, 2x, 3, 3p, 4a, 4p, 6p
via Molin Nuovo 1, 2, 6, 10
via di Grassellino e Pogni 2, 8
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
