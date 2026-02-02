Italia-Cina, Pisa accoglie una delegazione della Regione autonoma della Mongolia interna

Pisa & Hohhot 2026 è una Settimana di scambio turistico-culturale Italo-Cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio 2026, che vede la città accogliere una delegazione della Regione Autonoma della Mongolia Interna, che soggiornerà nel Parco di San Rossore e sul Litorale pisano. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa - Assessorato al Turismo, in collaborazione con EstOvestEst-APS e OEOItalia.

«Nell’ambito della nostra promozione turistica – ha dichiarato l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – accogliamo in città e sul litorale una delegazione di giovani studenti e artisti, insieme ai loro organizzatori. La settimana culturale italo-cinese, è una nuova e ulteriore opportunità, fra quelle previste, per far conoscere tutto il nostro contesto territoriale, oltre i Miracoli. Infatti, la valorizzazione della città di Pisa sul mercato orientale, si sviluppa anche grazie a iniziative così significative che favoriscono incontri di civiltà e opportunità per il futuro, sotto il profilo delle relazioni, degli scambi commerciali, e delle collaborazione bilaterali e multilaterali».

La settimana si apre venerdì 6 febbraio con un incontro istituzionale che si svolgerà dalle 15 alle 17 presso la Sala della Baleari al Palazzo Gambacorti. L'incontro è aperto a tutti e dedicato al confronto tra istituzioni e operatori italiani e cinesi sui temi della promozione turistica della città e degli scambi artistici italo-cinesi.

Il cuore dell’iniziativa è l’evento pubblico di sabato 7 febbraio dalle 15 alle 17, ospitato al Bastione del Parlascio. Protagonisti sono 11 giovani danzatori della Mongolia Interna, impegnati in performance di danza tradizionale mongola, accompagnate da una composizione visiva digitale generativa dell’artista Cibarius.

Nel corso del pomeriggio, gli studenti della classe 4ªE – Arti Figurative del Liceo Artistico Russoli realizzano un happening artistico dal vivo ispirato al tema del Cavallo di Fuoco. È inoltre presentata la performance "Gioie sul corpo" della Compagnia Con.Cor.D.A. / Movimentoinactor, con coreografia di Flavia Bucciero e interpretazione di Alice Covili e Camilla Esposito, ispirata alle creazioni orafe di Martine Friselli (Atelier Dorè) e Barbara Montesi (Madrigal Gioielli). Completano il programma uno spazio sul Gioco del Go, curato da Toscana Go e l'ultimo giorno di possibile visita alla mostra dedicata a Tuono Pettinato.

L’iniziativa si realizza con la collaborazione di CoopCulture, Itinera e Promocultura, cooperative che gestiscono le Mura di Pisa. La Settimana si conclude lunedì 9 febbraio al Museo della Grafica, con un momento di restituzione e confronto sugli scambi accademici, museali e sulle prospettive di sviluppo turistico tra Italia e Cina

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

