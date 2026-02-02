Logoh si è presa Empoli: "Vittoria con merito"

Il percorso di Caterina Logoh è per certi simile a quello dell’Use Rosa Scotti. Dopo un avvio difficile, l’esterna ex Reyer è riuscita piano piano a crescere fino a diventare una giocatrice importante nel gruppo. Dopo stagioni nelle quali ha faticato a trovare spazio, ora gioca tanti minuti dando così il suo contributo alla squadra.

La sua soddisfazione è più che giustificata. Si comincia con la vittoria di sabato contro Comense. “Ci eravamo dette di partire forte – attacca – ma stavolta non ci siamo riuscite bene come altre volte. Abbiamo un po’ subito il loro attacco e non avere la consueta energia in difesa ci ha creato qualche problema anche sul fronte opposto. Ci sono stati degli alti e bassi, ma non abbiamo mai rischiato e siamo sempre state avanti nel punteggio. Poi siamo cresciute ed alla fine abbiamo vinto con ampio margine, con merito e ribaltando così il meno 6 della partita di andata. Questa capacità di controllare la partita che abbiamo avuto anche sabato è un passo in avanti importante fatto rispetto alla fase iniziale del campionato. Vuol dire che riusciamo a restare concentrate per tutti e quaranta i minuti”. “Dopo la partita con Costa dell’ultimo turno un calo di tensione ci poteva anche stare – prosegue - però quella è stata una partita che ci ha dato molta energia per affrontare Giussano ed anche per le prossime che ci attendono”. Logoh passa alle considerazioni sul suo campionato. “Come ambiante mi sono trovata bene sin dal primo giorno. Qui è un posto molto accogliente che ti fa sentire a casa pur essendo lontano da casa. All’inizio ho fatto un po’ di fatica visto che venivo da un altro contesto. Per me è stato importante anche per ritrovare un po’ me stessa cercando allo stesso tempo di aiutare la squadra. Piano piano le cose sono migliorate ed ora siamo sulla strada giusta per fare un buon campionato specie ora che entriamo nella fase decisiva”. Con le big Sanga Milano e Galli San Giovanni in vista. “Noi siamo determinate a vincerle tutte e due – conclude decisa Logoh – quando iniziamo a lavorare per la partita la testa è sempre e solo a questo. Sono partite nelle quali dovremo reggere fino alla fine per poi giocarcele. Sono sicura che, comunque andrà, saremo pronte per fare la nostra partita”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

