Per la seconda volta senza patente, rischia fino a 30mila euro di multa

Cronaca
La polizia ha fermato il 31enne in un controllo. Multa fino a 30mila euro e sequestro del veicolo per la confisca

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un provvedimento pesantissimo per un uomo di 31 anni di origine peruviana, fermato dagli agenti della Polizia Locale di Lucca sabato 31 gennaio.

L'uomo è stato intercettato dalla pattuglia e sottoposto a verifica. Incrociando le informazioni delle banche dati, è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.

Il quadro si è poi aggravato ulteriormente: il 31enne era già stato sanzionato nel maggio 2025 per la medesima violazione. In casi come questi, la normativa vigente prevede sanzioni drastiche: il veicolo è stato immediatamente sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca, mentre per l'uomo è in arrivo una maxi multa che, secondo quanto stabilito dal decreto della Prefettura, potrà oscillare tra i 5.100 e i 30.000 euro.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Cecina
Cronaca
2 Febbraio 2026

Occupazione abusiva a Rosignano Marittimo, denunciate tre persone

A Rosignano Marittimo, i Carabinieri della stazione locale hanno portato a termine un’operazione anti-degrado. A seguito di accertamenti mirati con analisi di documenti, acquisizione di notizie da informatori e approfondimento [...]

Piombino
Attualità
2 Febbraio 2026

Denuncia e ritiro patente per 50enne a Piombino dopo un incidente

A Piombino, i Carabinieri sono intervenuti intorno alla mezzanotte in viale dell’Unità d’Italia a seguito di un incidente stradale senza vittime. Protagonista un uomo di 50 anni est-europeo che, fortunatamente, [...]

Toscana
Cronaca
2 Febbraio 2026
scontri torino

Scontri Torino, Siulp: "22 poliziotti di Firenze rimasti feriti. Ci faremo carico delle azioni legali"

Sono 22 i poliziotti del reparto mobile di Firenze rimasti feriti e refertati in ospedale in seguito ai violenti scontri avvenuti sabato a Torino, nel corso del corteo per Askatasuna, [...]


