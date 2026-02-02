Un controllo stradale di routine si è trasformato in un provvedimento pesantissimo per un uomo di 31 anni di origine peruviana, fermato dagli agenti della Polizia Locale di Lucca sabato 31 gennaio.

L'uomo è stato intercettato dalla pattuglia e sottoposto a verifica. Incrociando le informazioni delle banche dati, è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.

Il quadro si è poi aggravato ulteriormente: il 31enne era già stato sanzionato nel maggio 2025 per la medesima violazione. In casi come questi, la normativa vigente prevede sanzioni drastiche: il veicolo è stato immediatamente sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca, mentre per l'uomo è in arrivo una maxi multa che, secondo quanto stabilito dal decreto della Prefettura, potrà oscillare tra i 5.100 e i 30.000 euro.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

