Maltempo Empolese Valdelsa, allerta meteo di codice giallo

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per la giornata di martedì 3 febbraio allerta gialla per rischio idrogeologico nei comuni del Valdarno Inferiore, nella zona dell'Empolese Valdelsa, e Bisenzio Ombrone (Pistoia) e per rischio idraulico per i comuni del Bisenzio-Ombrone.

Dalla sera del 2 febbraio precipitazioni sulle zone di nord ovest della regione, in estensione alle zone settentrionali nel corso della notte e successivamente al resto della regione. Temporali solo occasionali.

Codice giallo nell'Empolese Valdelsa

È stata diramata un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in diversi comuni dell’Empolese-Valdelsa. L’avviso riguarda l’intera giornata di martedì 3 febbraio 2026 e interessa i territori di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana, sono previste condizioni meteorologiche che potrebbero determinare criticità localizzate, in particolare lungo corsi d’acqua minori e aree soggette a allagamenti temporanei.

Le autorità raccomandano massima attenzione e il rispetto delle norme di autoprotezione, evitando comportamenti a rischio e monitorando eventuali aggiornamenti ufficiali. Le previsioni meteo e gli avvisi in tempo reale sono consultabili sul portale del CFR Toscana.

Aggiornamenti Centro Funzionale Regionale: https://cfr.toscana.it

Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/allertameteo/rischi-e-norme-di-comportamento

