Maltempo Empolese Valdelsa, allerta meteo di codice giallo

È stata diramata un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in diversi comuni dell’Empolese-Valdelsa. L’avviso riguarda l’intera giornata di martedì 3 febbraio 2026 e interessa i territori di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana, sono previste condizioni meteorologiche che potrebbero determinare criticità localizzate, in particolare lungo corsi d’acqua minori e aree soggette a allagamenti temporanei.

Le autorità raccomandano massima attenzione e il rispetto delle norme di autoprotezione, evitando comportamenti a rischio e monitorando eventuali aggiornamenti ufficiali. Le previsioni meteo e gli avvisi in tempo reale sono consultabili sul portale del CFR Toscana.