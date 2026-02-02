Va in pensione Massimo Gabbrielli, storico responsabile dei servizi bibliotecari del Comune di San Miniato. Il suo ultimo giorno di servizio è stato il 31 gennaio, dopo oltre trent’anni di attività che lo hanno visto rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la crescita e l’innovazione del sistema bibliotecario cittadino e territoriale.

Professionista del settore biblioteconomico e documentario, Massimo Gabbrielli ha maturato una lunga e qualificata esperienza nella gestione, organizzazione e sviluppo dei servizi bibliotecari pubblici. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti istituzioni culturali quali la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca “Renato Fucini” del Comune di Empoli e l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Dal 1990 ha iniziato la collaborazione con il Comune di San Miniato, nella Biblioteca Comunale, prima attraverso convenzioni professionali e progetti obiettivo e, dal 1992, come dipendente a tempo indeterminato.

Alla fine degli anni ’90 ha partecipato attivamente alla nascita e alla fondazione della Rete Documentaria Provinciale “Bibliolandia”, contribuendo in modo significativo alla definizione delle politiche di cooperazione tra le biblioteche del territorio. Dal 2011 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Sistema Bibliotecario Comunale di San Miniato, guidando i servizi bibliotecari in un importante processo di modernizzazione e ampliamento dell’offerta.

Nel corso degli anni ha curato la pianificazione e la gestione complessiva dei servizi bibliotecari, l’implementazione dei processi di automazione, la catalogazione informatizzata dei materiali documentali, la gestione dei servizi di reference e consultazione online e il coordinamento di numerosi progetti di promozione della lettura, catalogazione di fondi speciali, servizi pubblici internet e circoli di lettura. Ha inoltre svolto attività formative come docente in corsi per bibliotecari ed è stato operatore locale di progetto per il Servizio Civile, oltre a ricoprire incarichi gestionali all’interno dei comitati tecnici della Rete Bibliolandia.

"Con il pensionamento di Massimo Gabbrielli – dichiarano congiuntamente il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini – il Comune di San Miniato saluta un professionista di grande competenza e dedizione, che ha contribuito in modo decisivo alla crescita culturale della nostra comunità. Grazie al suo lavoro le biblioteche comunali sono diventate luoghi sempre più aperti, moderni e inclusivi, capaci di rispondere alle esigenze di tutte le fasce di età. A lui va il nostro ringraziamento più sincero per il servizio svolto e i migliori auguri per questa nuova fase della vita".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate