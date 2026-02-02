A Montelupo torna il MMAB dei bambini: 5 mesi di appuntamenti

Torna anche nel 2026 il MMAB dei bambini, il programma di attività dedicate all'infanzia che da gennaio a maggio porterà a Montelupo Fiorentino oltre venti appuntamenti tra letture animate, laboratori creativi, giochi, visite guidate ed esperienze pensate per bambine e bambini di diverse fasce d’età.

Il programma propone numerosi appuntamenti dedicati a bambine e bambini, con l’obiettivo di avvicinarli alla lettura, alla creatività e alla scoperta del patrimonio culturale in modo ludico e partecipato. Dalla narrazione alla manualità, dall’arte alla storia, fino a giornate speciali e appuntamenti tematici legati alle festività e alle ricorrenze dell’anno.

Le attività si articolano in tre principali sezioni. La prima è “I favolosi martedì del MMAB”, ospitata in Biblioteca e rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Un ciclo di letture animate e laboratori creativi ispirati alle favole classiche e alla narrativa per l’infanzia, pensato per stimolare fantasia e immaginazione. Tra gli appuntamenti in programma, letture tratte da Esopo, Gianni Rodari e Luis Sepúlveda, come Il leone e il topolino, Il palazzo di gelato, La gabbianella e il gatto o Favole al telefono. Al termine degli incontri i piccoli partecipanti potranno lasciare i propri lavoretti creativi in Biblioteca, trasformando gli spazi in un luogo vivo e colorato.

Segue “Tutti al museo!”, una serie di laboratori ceramici al Museo della Ceramica dedicati a bambini dai 4 ai 12 anni. Ogni appuntamento prevede una visita guidata alla collezione del Museo, pensata anche per i più piccoli, seguita da un laboratorio ceramico a tema, che permette ai partecipanti di sperimentare direttamente tecniche e materiali della tradizione ceramica montelupina. I laboratori affrontano temi diversi, dalla manipolazione dell’argilla alla decorazione ceramica, con attività ispirate alle festività e alle ricorrenze dell’anno – dalle maschere di Carnevale ai portauova pasquali, fino alle creazioni dedicate alla Festa della Mamma e del Papà. Al termine degli incontri è possibile lasciare le opere per la cottura, tornando successivamente a ritirare il manufatto finito, completando così l’esperienza creativa.

Infine da un museo all’altro, arriviamo al percorso proposto dal Museo Archeologico, che apre le sue porte ai più piccoli con un calendario che spazia dai laboratori manuali alla scoperta della vita quotidiana e della storia dei nostri antenati, accompagnando i bambini in un vero e proprio viaggio nel passato. All’interno di questa sezione si rinnova, per il quarto anno consecutivo, la collaborazione con ToscanaBricks – Il LEGO® Users Group della Toscana: le sale del Museo Archeologico ospiteranno le loro opere originali, affiancate da laboratori creativi di costruzione e aree di gioco libero.

"Il MMAB dei bambini è un progetto a cui teniamo molto perché rappresenta un modo concreto di avvicinare le nuove generazioni alla cultura, ai musei e alla lettura attraverso il gioco e la creatività. Il programma di quest’anno, con venti appuntamenti distribuiti tra Biblioteca, Museo della Ceramica e Museo Archeologico, restituisce l’idea di un sistema culturale vivo e accessibile, capace di parlare alle famiglie e ai più piccoli. Un percorso educativo che cresce anno dopo anno e che continua a rafforzare il legame tra comunità, cultura e territorio", afferma l’Assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

