Addio a Carlo Bartoloni, storico esponente di Rifondazione Comunista

Cronaca Firenze
Carlo_Bartoloni_Foto_FB_Dmitrij Palagi
Fonte: FB Dmitrij Palagi

È morto Carlo Bartoloni, già Consigliere regionale di Rifondazione Comunista nel mandato 2005-2010 e punto di riferimento fondamentale del Partito.

"A nome di tutta la coalizione e del gruppo consiliare vogliamo esprimere cordoglio per la morte di Carlo Bartoloni, di cui è stata data notizia nella giornata di ieri", afferma Dmitrij Palagi, Consigliere comunale a Firenze di Sinistra Progetto Comune.

"Chiunque lo abbia conosciuto, nel suo impegno politico, istituzionale e lavorativo, sta testimoniando in queste ore, insieme ad affetto e dolore, quanto fosse capace di trasmettere serenità e fiducia nell'agire collettivo - racconta il consigliere - . Era una persona buona, capace di sdrammatizzare con poche parole e una battuta anche le situazioni più tese, affidabile e sempre disponibile per ruoli di responsabilità".

"Alle parole di ringraziamento per il suo impegno e alla vicinanza alla sua famiglia, così come alle persone che hanno condiviso più da vicino la sua amicizia, aggiungo la consapevolezza di dovergli anche l'incarico di Segretario provinciale di Rifondazione svolto tra il 2015 e il 2021", conclude Palagi.

Cordoglio anche della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi a nome proprio e del Consiglio regionale: "Alla famiglia - conclude Saccardi - e a quanti hanno condiviso con lui il percorso politico e umano, giunga il cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio regionale".

