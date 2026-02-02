A Rosignano Marittimo, i Carabinieri della stazione locale hanno portato a termine un’operazione anti-degrado. A seguito di accertamenti mirati con analisi di documenti, acquisizione di notizie da informatori e approfondimento attraverso banche dati, i militari hanno denunciato tre persone nordafricane, di età compresa tra i 19 e i 56 anni, con l'accusa di invasione di edifici e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

L’indagine, nata dalla profonda conoscenza del territorio e dall'incrocio dei dati, ha permesso di accertare l'occupazione abusiva di un immobile. I tre dovranno ora rispondere delle proprie azioni davanti alla Procura della Repubblica di Livorno.