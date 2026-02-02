Omicidio Maati Moubakir, il legale: "Imputati facciano ritrovare le armi, zero collaborazione"

Cronaca Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Terza udienza per il processo sulla morte di Maati Moubakir. Legale denuncia la scarsa collaborazione degli imputati

"Da parte nostra, parlo per la parte civile, l'impianto accusatorio viene confermato in maniera solida anche nell'udienza di oggi. Alla domanda se risultava che il povero Maati avesse accennato a difendersi, è stato detto di no. Inoltre ad oggi, non sono state ritrovate le armi", lo afferma l’avvocato Filippo Ciampolini, legale della famiglia di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio.

Oggi si è tenuta la terza udienza del processo all’aula bunker di Santa Verdiana davanti alla corte d’assise, con Ciampolini e il collega Umberto Schiavotti a rappresentare la famiglia di Maati. “A un anno di distanza dalla carcerazione cautelare, al di là delle lettere scritte, che sono un fatto importante ma marginale – aggiunge Ciampolini – la disponibilità nell'aiutare gli investigatori a capire quale è stata l'effettiva realtà di quella notte e a recuperare le armi che sono state oggetto dell'aggressione, è pari a zero".

Durante l’udienza sono stati ascoltati quattro testi, mentre altri sette saranno sentiti lunedì prossimo. Il processo potrebbe subire un’accelerazione con l’eventuale accorciamento del calendario. In aula sono presenti anche i genitori e la nonna materna del ragazzo.

La ricostruzione ha ripercorso le fasi dell’aggressione del 29 dicembre 2024: Maati ricevette più coltellate, tra cui quella al cuore, oltre a percosse con bastoni e caschi. Cinque gli imputati, tutti accusati di concorso in omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e dalla crudeltà.

Notizie correlate

Certaldo
Cronaca
26 Gennaio 2026

Incidente a Certaldo, 64enne in codice rosso in ospedale

Un 64enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo un incidente avvenuto questa mattina a Certaldo, in via delle Città. L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato un trauma [...]

Barberino Tavarnelle
Cronaca
24 Gennaio 2026

Barberino Tavarnelle piange Riccardo Gabbrielli, pilastro del volontariato

Volontario storico e appassionato, più di 50 anni al servizio della Misericordia di Barberino Tavarnelle, realtà che ha guidato anche in qualità di Governatore. Riccardo Gabbrielli ha rappresentato un pilastro, [...]

Empoli
Cronaca
23 Gennaio 2026

Giovane investita da un treno a Empoli: la 22enne non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta la giovane Gaia Gelsi di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina