Open day Unifi, tre giorni per conoscere l'Ateneo fiorentino

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 febbraio, presso il Polo didattico Morgagni (viale Morgagni 40-44 – ore 9.30), si terrà l’Open day dell’Ateneo fiorentino: per gli oltre ottomila studenti delle scuole secondarie superiori che si sono già prenotati all’evento sarà possibile scoprire i corsi di laurea, le attività e i servizi agli studenti predisposti da Unifi, oltre che sperimentare momenti della vita universitaria. Le ultime iscrizioni sono ancora disponibili.

Durante l’Open day si susseguiranno presentazioni dell'offerta formativa, lezioni e incontri con docenti e tutor, laboratori con focus su TOLC e borse di studio. Per chi è ancora incerto sulle proprie scelte sono previsti colloqui individuali e attività di orientamento personalizzate o di piccolo gruppo. Infine, sono previsti anche momenti formativi per i docenti delle scuole che accompagneranno le loro classi.

In foto: un momento dell'Open day 2025 che si è tenuto al Polo didattico Morgagni

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

