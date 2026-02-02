Open day Unifi, tre giorni per conoscere l'Ateneo fiorentino

Dal 5 al 7 febbraio lezioni, laboratori e incontri con i docenti al Polo didattico Morgagni

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 febbraio, presso il Polo didattico Morgagni (viale Morgagni 40-44 – ore 9.30), si terrà l’Open day dell’Ateneo fiorentino: per gli oltre ottomila studenti delle scuole secondarie superiori che si sono già prenotati all’evento sarà possibile scoprire i corsi di laurea, le attività e i servizi agli studenti predisposti da Unifi, oltre che sperimentare momenti della vita universitaria. Le ultime iscrizioni sono ancora disponibili.

Durante l’Open day si susseguiranno presentazioni dell'offerta formativa, lezioni e incontri con docenti e tutor, laboratori con focus su TOLC e borse di studio. Per chi è ancora incerto sulle proprie scelte sono previsti colloqui individuali e attività di orientamento personalizzate o di piccolo gruppo. Infine, sono previsti anche momenti formativi per i docenti delle scuole che accompagneranno le loro classi.

In foto: un momento dell'Open day 2025 che si è tenuto al Polo didattico Morgagni

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

Firenze
Scuola e Università
29 Gennaio 2026

UniFi a Niscemi: il Centro per la Protezione civile di ateneo monitora la frana

Geologi e tecnici dell’Università di Firenze sono a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per monitorare la frana avvenuta domenica 25 gennaio, che ha provocato sulla collina in cui sorge il centro abitato [...]

Firenze
Scuola e Università
28 Gennaio 2026

Università toscane in crescita nel QS Europe 2026: Firenze nella top 16%, Siena migliora ancora

Le università toscane confermano un andamento positivo nella nuova edizione del QS Europe University Rankings 2026, la classifica europea curata dall’agenzia internazionale Quacquarelli Symonds, una delle più autorevoli nel panorama [...]

Firenze
Scuola e Università
28 Gennaio 2026

Toscana, il DISEI dell'Università di Firenze: "Tre proposte per una crescita economica di qualità"

“Lo stallo della crescita economica della Toscana non si supera contrapponendo manifattura e servizi né alimentando una narrazione difensiva sul declino industriale. La sfida è piuttosto qualificare la manifattura e [...]



