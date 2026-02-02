Petrazzi, Pesciola e Malacoda senz'acqua per lavori

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, giovedì 5 febbraio dalle ore 8 alle 14, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Petrazzi, nelle vie Ciurini e Lucarderse, nelle zone industriali Pesciola e Malacoda.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 6 febbraio, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa