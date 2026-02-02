Pericolo frane in Toscana, Stella (FI): "Sono 108mila aree a rischio elevato. Giani riferisca monitoraggi e interventi"

Politica e Opinioni Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile
Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana

La riflessione del capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana alla luce dei drammatici fatti di Niscemi in Sicilia

"I drammatici fatti di Niscemi, in Sicilia, richiamano tutte le Regioni a vigilare. Sono quasi 40mila in Toscana le zone a pericolosità molto elevata da dissesto idrogeologico e frane, chiamate anche aree rosse, e oltre 108mila quelle a pericolosità elevata per una superficie, rispettivamente, del 5% e 16% della regione. Chiediamo al Presidente della Regione, Eugenio Gianni, che ha le deleghe alla protezione civile e alla difesa del suolo, di venire in aula a riferire sul monitoraggio delle zone a rischio, sugli interventi di messa in sicurezza fatti e di quelli da fare". Ad avanzare la richiesta, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

È necessario - sottolinea Stella - sorvegliare con attenzione terreni sabbiosi e argillosi anche in Toscana. Il Piano di assetto idrogeologico (Pai), adottato da marzo 2024 dall'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Settentrionale, conta 39.852 aree P4 e 108.927 P3, a pericolosità molto elevata (interessate da dissesti attivi) o elevata (potenzialmente instabili). In sostanza, il 70% della regione è soggetto e perimetrato a rischio frana in particolare zone collinari e montane, il resto del fondo valle è invece esposto a rischi alluvionali. Bisogna intensificare i monitoraggi non solo dei terreni, ma anche delle abitazioni costruite in passato in luoghi a rischio, in modo da prevenire eventuali disastri".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
10 Dicembre 2025

Scossone in Banca Cambiano 1884: si dimettono i vertici dopo ispezione Banca d'Italia

Scossone ai vertici di Banca Cambiano 1884 dopo l’ispezione della Banca d’Italia condotta nei mesi scorsi. Il direttore generale Francesco Bosio, in carica da 26 anni, ha rassegnato le dimissioni [...]

Toscana
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese [...]

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Come sarà il prossimo Consiglio regionale? Ecco chi è stato eletto

Terminato il bailamme degli scrutini, c'è una domanda che balza in testa: chi entrerà in Consiglio regionale? Come sarà la giunta? Ancora è presto per rispondere e sapere almeno assessori [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina