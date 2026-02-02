A Firenze presidio per il popolo iraniano "per la libertà" ma "contro aggressione estera"

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Firenze, presidio per il popolo iraniano il 6 febbraio a Sant’Ambrogio: iniziativa del coordinamento No-riarmo contro la repressione e gli interventi armati

Si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 18, in piazza Sant’Ambrogio il presidio “contro le guerre e per il popolo iraniano” promosso dal coordinamento No-riarmo. L’iniziativa è sostenuta anche da Casa dei diritti dei popoli, Donna Vita Libertà, comitato Fermiamo la guerra e Statunitensi contro la guerra.

Gli organizzatori spiegano di voler esprimere solidarietà "ai tanti Iraniani, volutamente ignorati dai media occidentali, che manifestano per una società libera e giusta e al tempo stesso non vogliono nessun intervento dall’esterno di qualunque genere". Al centro del presidio, la condanna della violenta repressione delle manifestazioni popolari in Iran, che chiedono libertà, democrazia e giustizia sociale, ma anche un no netto a forme di "aggressione armata": "Mentre in Iran prosegue la violenta repressione delle manifestazioni popolari che chiedono libertà e giustizia, gli Usa preparano una ennesima aggressione armata che prosegue una lunga serie di attacchi devastanti, come quello dell'Iraq nel 2003, della Libia nel 2011 e, dopo numerosi altri, quelli più recenti dello stesso Iran e del Venezuela. La strada della democrazia e la libertà non è certo quella dell'intervento armato, tra l'altro interessato, degli Stati Uniti e d'Israel. È la comunità internazionale che deve intervenire. È la diplomazia che deve muoversi, sotto l'egida dell'Onu che deve ritrovare il suo ruolo fondamentale, ruolo che nel corso degli ultimi 30 anni è stato demolito da coloro che non volevano intralci ai loro interessi politici ed economici. È indispensabile dare sicurezza a tutta l'area del Medio Oriente garantendo pace e prosperità a tutti i popoli. La comunità internazionale deve adoperarsi perché cessi questa durissima repressione e deve fare argine allo scatenamento di una nuova sanguinosa e pericolosissima guerra".

 Secondo No-riarmo, la comunità internazionale deve impegnarsi per fermare la repressione in corso e scongiurare una nuova guerra, garantendo pace e sicurezza in Medio Oriente.

Sostegno all’iniziativa è stato espresso anche dal capogruppo di Spc a Palazzo Vecchio, Dmitrij Palagi, che ha ribadito l’importanza di appoggiare chi "si mobilita senza ambiguità per pace e autodeterminazione".

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
1 Febbraio 2026

Morta Ileana Argentin, storica voce dei diritti delle persone con disabilità

È morta a Roma Ileana Argentin, storica esponente del Partito democratico e figura di riferimento nella battaglia per i diritti delle persone con disabilità. Aveva 62 anni. A ricordarla è [...]

Toscana
Attualità
28 Gennaio 2026

Giorno della memoria, la Toscana torna a parlare ai giovani delle scuole

Nel ricordo di Vera Vigevani Jarach, partigiana della memoria e testimone di due tragedie del Novecento, scomparsa lo scorso ottobre. Nel ricordo dei bambini, deportati ed uccisi ad Auschwitz e [...]

Toscana
Attualità
28 Gennaio 2026

Ricercatori precari Cnr, approva la mozione per la stabilizzazione in consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno della stabilizzazione dei ricercatori precari del Cnr e del sistema della ricerca toscana, chiedendo iniziative concrete a livello [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina