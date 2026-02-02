Ragazzo disperso a Empoli, continuano da giorni le ricerche lungo l'Arno

Proseguono da oltre quattro giorni le ricerche del 25enne del Bangladesh scomparso tra mercoledì e giovedì scorso lungo l'argine del fiume Arno a Empoli, nei pressi dell’ospedale San Giuseppe.

La prefettura ha attivato da giovedì il piano di ricerche, con l’intervento di Protezione civile e vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori e dall’elicottero Drago, che ha sorvolato l’intero tratto del fiume da Empoli fino alla foce in mare. Al momento, però, le ricerche non hanno dato esito positivo.

Il giovane è ospite di un centro di accoglienza di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Da quanto emerso, il ragazzo, che era in compagnia di due connazionali sulle sponde del fiume, si sarebbe tuffato volontariamente in acqua alla vista di alcuni lampeggianti in un vicino parcheggio, forse temendo si trattasse di un'auto delle forze dell'ordine. Il ragazzo potrebbe essersi tuffato per evitare un eventuale controllo di polizia.

Indagano i carabinieri, che hanno già raccolto le testimonianze dei due connazionali presenti al momento della scomparsa.

