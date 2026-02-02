Minaccia e rapina un giovane a Pisa: arrestato 30enne già ricercato

Un uomo di 30 anni è finito in manette con l'accusa di rapina a mano armata a Pisa, dopo aver minacciato un giovane in Piazza delle Vettovaglie.

L'assalto in pieno centro

Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 04:00 di sabato 31 gennaio, l'uomo avrebbe avvicinato il giovane minacciandolo con un coltello per farsi consegnare il telefono. Subito dopo il colpo, il rapinatore si è dato alla fuga, ma la segnalazione immediata al numero unico di emergenza 112 ha permesso ai militari di intercettarlo poco dopo sul Lungarno Pacinotti.

Il "re" dei colpi ai mini-market

Una volta bloccato e identificato, per l'uomo la posizione si è ulteriormente aggravata. Dai controlli in banca dati è emerso che il trentenne era già ricercato: proprio il giorno precedente, il Tribunale di Pisa aveva emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento era il risultato di una lunga indagine che lo indica come il presunto responsabile di una serie di rapine ai danni di vari mini-market del centro storico, messe a segno durante il 2025.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, è stato trasferito presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.

