Rapinato del monopattino a Prato, 20enne in manette e 17enne denunciato

Cronaca Prato
Aggressione in strada ai danni di un 35enne. Raffica di controlli notturni della polizia municipale

È stato colpito al volto e rapinato del monopattino da due giovani che poi si sono allontanati sul mezzo. È accaduto nelle scorse sere a Prato ai danni di un 35enne di origine pakistana, che, con il volto ancora sanguinante, ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia municipale in servizio motociclistico.

Agli agenti la vittima ha raccontato la rapina appena subita. Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno portato in breve tempo all’individuazione dei responsabili: un 20enne, che è stato arrestato, e un 17enne, denunciato e successivamente affidato alla famiglia.

L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli straordinari notturni messi in campo dalla polizia locale pratese nel fine settimana. In campo circa 30 tra ufficiali e agenti, appartenenti ai reparti motociclisti, territoriale e cinofili. I controlli hanno riguardato anche esercizi commerciali situati in aree considerate sensibili della città.

Nel corso delle operazioni sono stati fermanti circa 600 veicoli, con controlli etilometrici sui conducenti. Numerose le violazioni contestate: cinque casi di guida senza patente, utilizzo del cellulare al volante, assenza di copertura assicurativa. Inoltre due persone sono state segnalate alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, con ritiro della patente.

