Referendum Giustizia: a Capria e Limite nasce il Comitato per il NO

A Capraia e Limite si è ufficialmente costituito il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, in vista della consultazione referendaria prevista per marzo 2026. Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto e partecipazione sulla riforma costituzionale, sostenendo le ragioni del No in modo aperto e inclusivo. Il Comitato è apartisan e si fonda su valori democratici e costituzionali. Hanno già aderito al Comitato: il circolo ARCI di Capraia Fiorentina, il Circolo ARCI Antonio Negro, il Circolo ARCI Ivo Montagni PPAA Limite, Il Circolo ARCI Casa del Popolo di Limite, la sezione di Capraia e Limite dello SPI CGIL, il Partito Democratico di Capraia e Limite, Alleanza Verdi Sinistra.

Il Comitato è aperto alla partecipazione di cittadine, cittadini, associazioni e realtà del territorio che condividano l’importanza di un dibattito informato e consapevole su un tema centrale per la vita democratica del Paese. Chiunque fosse interessato ad entrare a far parte del Comitato o a ricevere informazioni sulle iniziative in programma può scrivere all’indirizzo e-mail: comitatonoreferendumcapraiaeli@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

