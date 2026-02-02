Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Empoli

Politica e Opinioni Empoli
Il 27 febbraio 2026, alle ore 18:00, l’Auditorium della Misericordia di Empoli, in via Cavour n. 32, ospiterà un importante evento aperto a tutta la cittadinanza dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo 2026, con particolare attenzione alla separazione delle carriere e all’organizzazione dell’organo della Magistratura italiana.

L’incontro, organizzato dalle associazioni del territorio, l’AAEV (Associazione degli Avvocati di Empoli e Valdelsa) e il Centro Studi Valdarno Cultura, offrirà un’occasione unica per approfondire sia le ragioni del Sì che le ragioni del No, grazie all’intervento di esperti del settore, con l’obiettivo di fornire ai cittadini tutti gli strumenti per un voto consapevole e informato.

Interverranno il Procuratore della Repubblica di Viterbo, il Dott. Mario Palazzi, e l’Avv. Lorenzo Zilletti, dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. Il dibattito sarà moderato dall’Avv. Federico Bagattini. La sinergia tra le associazioni territoriali, con il patrocinio del Lions Club Empoli, del Rotary Club Empoli e della Misericordia di Empoli, ha permesso l’organizzazione di questa iniziativa, rigorosamente apolitica, volta a favorire un dibattito aperto e costruttivo, dove ogni partecipante potrà comprendere meglio i contenuti e le conseguenze della consultazione referendaria.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

