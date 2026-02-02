Riciclo bottiglie e buoni spesa, installato un eco-compattatore al Conad City di Scandicci

Supermercati sempre più green. I Soci Conad Nord Ovest Antonio Calantoni ed Enrico Marini, in collaborazione con Coripet, hanno installato e attivato un eco-compattatore presso il Punto Vendita Conad City in Via S. Bartolo in Tuto, 35 a Scandicci (FI) che permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad.

L’iniziativa permette la raccolta di bottiglie in Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”. Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in Buoni spesa: ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 bottiglie conferite il cliente riceve un buono da 3€ spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro.

Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Il PET riciclato (rPET) verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie.

“Siamo lieti di annunciare l’installazione e l’attivazione di questo eco-compattatore per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili” - hanno commentato Antonio Calantoni ed Enrico Marini, Soci Conad Nord Ovest di Scandicci (FI). - “Un’ulteriore conferma del nostro impegno verso un progetto che rientra nella strategia di sostenibilità Conad Sosteniamo il Futuro, fondata su tre diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale”.

L’iniziativa testimonia la grande attenzione dei soci sul territorio nei confronti dell’ambiente attraverso l’introduzione di modelli di gestione sempre più sostenibili e la promozione di iniziative che incentivino l’adozione di comportamento di consumo responsabili con l’obiettivo di favorire la crescita e il benessere delle comunità e i territori in cui opera la Cooperativa. Il progetto rientra nella strategia di sostenibilità dell’insegna Conad “Sosteniamo il futuro”.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 24,3%, Piemonte, con quota di mercato al 6,1%, Liguria, con quota di mercato al 11,2%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,5%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,4% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie.

Fonte: Ufficio stampa