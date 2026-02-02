Riparte il Teatro di Santa Maria a Monte, Del Grande: "È patrimonio della comunità"

Nella serata di venerdì 31 gennaio, il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte ha ospitato una commedia brillante sul tema dell’amore e delle sue declinazioni, messa in scena dalla Compagnia teatrale Four Red Roses, nell’ambito della collaborazione avviata con l’Amministrazione Comunale attraverso la convenzione “Intesa Teatro Amatoriale”, che coinvolge anche altri Comuni del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per la comunità, riportando il pubblico all’interno di uno spazio culturale che l’Amministrazione considera bene pubblico e luogo di incontro, nuovamente fruibile e aperto alla cittadinanza. "Il Teatro Comunale è un luogo pubblico e un patrimonio della comunità - dichiara il Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande - l’Amministrazione ha ritenuto importante riaprirlo e garantire la ripresa delle attività culturali, nonostante le difficoltà legate alla gestione, mantenendo vivo il rapporto tra il teatro e i cittadini".

Nonostante le difficoltà legate alla gestione della struttura - a seguito di un bando pubblico che non ha prodotto esiti - l’Amministrazione Comunale ha scelto di riattivare l’attività teatrale, avviando un calendario di eventi con l’obiettivo di mantenere vivo il linguaggio del teatro e rafforzare il rapporto tra il Teatro Comunale e la comunità locale. L’Amministrazione conferma l’impegno a proseguire nel percorso di affidamento della gestione del Teatro, compatibilmente con le condizioni attuali, ribadendo nel frattempo la volontà di garantire continuità alle attività culturali e di valorizzare il teatro come spazio condiviso.

In questa prospettiva, il Comune invita associazioni, compagnie teatrali e realtà culturali del territorio a utilizzare il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. Le modalità per la prenotazione della struttura e per la richiesta di informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

