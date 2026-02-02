Salute e prevenzione: a Pontedera l'accordo tra Unicoop Firenze, Rete Pas e Pubblica Assistenza

Nuovi servizi per la salute e nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze sul fronte della salute: queste le novità presentate questa mattina, nell’incontro che si è tenuto presso la sala soci del Coop.fi di Pontedera, alla presenza di Mattia Belli, Assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del Comune di Pontedera, Carla Cocilova, Vicensindaca e Assessore al sociale del Comune di Pontedera, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze, Massimo Pinori, presidente della sezione soci Coop Valdera, Mario Pacinotti presidente Fondazione PAS, Grazia Marchetti presidente Pubblica Assistenza Pontedera e Alessandro Betti, consigliere Anpas Toscana e presidente P.A. Pisa.

L’accordo fra Unicoop Firenze e Rete Pas, siglato lo scorso dicembre e attivo dal 1° gennaio 2026, vede coinvolta anche la Pubblica Assistenza di Pontedera che offre nuovi vantaggi ai soci Unicoop Firenze nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura. La collaborazione nasce per garantire prestazioni sanitarie con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per i soci.

La partnership fra la cooperativa e la Rete PAS, la prima rete di ambulatori del no-profit in Toscana, è un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che sta prendendo forma anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già attive o in corso di definizione con i principali soggetti del privato sociale come Misericordia, Anpas Toscana e Croce rossa Italiana che erogano prestazioni sanitarie. In parallelo, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, proseguirà anche l’impegno della cooperativa per la promozione della salute e della prevenzione, attraverso l’adesione agli screening oncologici, grazie alla presenza dell’Unità mobile ISPRO nei centri Coop.

«La città di Pontedera ha un ricchissimo tessuto associativo e il volontariato è un motore in costante movimento e in continua relazione anche con il Comune. Ben vengano iniziative come questa che, da un lato, mettono ancora più in rete soggetti del territorio e dall'altro pongono al centro salute e prevenzione, temi sempre ben presenti nell'agenda dell'Amministrazione locale», ha dichiarato Mattia Belli, Assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del Comune di Pontedera.

«Questa collaborazione nasce da un valore forte che accomuna la nostra cooperativa e Anpas Toscana: entrambe sono due organizzazioni a vocazione popolare, che raccolgono molte persone fra i loro associati con delle finalità affini. Questo progetto comune ci permetterà di garantire ai nostri soci servizi sanitari con particolari sconti e vantaggi di cui oggi i nostri soci possono fruire anche presso la Pubblica Assistenza di Pontedera. La collaborazione con Anpas Toscana e con la Rete PAS, come con Misericordia e Croce Rossa Italiana in altri territori, è una risposta ai bisogni legati alla salute, alla prevenzione e alla cura di sé che non deve venire meno, anche in un tempo di difficoltà economiche come quello attuale. Per questo, la convenzione con Anpas Toscana è per noi una nuova strada da percorrere per andare incontro al bisogno di salute che in questo momento la società esprime. Dopo questo primo avvio, valuteremo la risposta dei soci e continueremo a lavorare per estendere questo modello anche ad altri territori. In parallelo proseguirà anche il nostro impegno con Regione Toscana e ISPRO, per la promozione della salute e della prevenzione grazie a iniziative, incontri informativi e appuntamenti di screening nei nostri punti vendita», ha dichiarato Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze.

«Siamo davvero soddisfatti di questo accordo che mette insieme due realtà sensibili al sociale e rafforza la collaborazione della nostra sezione soci con la Pubblica Assistenza di Pontedera, partner di tanti progetti sociali e solidali, in particolare quelli rivolti alle persone più fragili. La nuova partnership avrà ricadute importanti sul territorio e sul benessere della comunità e darà un sostegno concreto ai soci che avranno necessità di prestazioni sanitarie», ha dichiarato Massimo Pinori, presidente della sezione soci Coop Valdera.

«Siamo molto felici di aver esteso la convenzione con Unicoop Firenze anche agli ambulatori della Pubblica Assistenza di Pontedera. In quanto ente del Terzo Settore, non redistribuiamo utili, ma li reinvestiamo interamente in servizi sanitari a beneficio della comunità. Proprio per questo abbiamo scelto di sostenere l’impegno della Pubblica Assistenza di Pontedera, mettendo a disposizione le nostre professionalità e capacità organizzative, con l’obiettivo di contribuire all’adeguamento dell’ambulatorio e di rafforzarne il ruolo come presidio sanitario al servizio del territorio della Valdera», ha dichiarato Mario Pacinotti presidente Fondazione PAS.

«Il nostro movimento ancora una volta si mette a disposizione del cittadino, provvedendo a integrare il pubblico, attraverso un modello di welfare in un settore essenziale come la diagnostica. Una risposta a un problema, quello delle liste d’attesa per la diagnostica, che in Toscana è molto sentito e che permette alle pubbliche assistenze di essere una risorsa per i cittadini e un interlocutore per il pubblico. L’accordo con Unicoop Firenze unisce due realtà sensibili al sociale. Con Unicoop collaboriamo da lungo tempo. Ci uniscono le stesse origini mutualistiche, gli stessi valori di laicità e civismo. Anche in questa occasione, lavoriamo insieme a sostegno dei cittadini», ha dichiarato Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza di Pisa e Consigliere regionale di Anpas Toscana.

La partnership fra Unicoop Firenze e Rete PAS

La mattinata ha visto anche la presentazione della partnership fra Unicoop Firenze, Fondazione PAS e Fondazione Pubblica Assistenza Pontedera che, sulla base della convenzione sottoscritta fra le due parti, prenderà il via dal 1° gennaio 2026. L'obiettivo della partnership è garantire vantaggi concreti, con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, appuntamenti informativi sulla prevenzione e offerte su pacchetti di check up. Nello specifico, a Pontedera nel centro di via Modesti, per i soci la convenzione prevede sconti del 10% sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali, visite specialistiche, servizi prelievi, fisioterapia e riabilitazione, accertamenti diagnostici. Sconti del 15%, anziché del 10% su risonanza magnetica e TAC. Ai pacchetti prevenzione saranno applicati sconti dal 15% e il 20%. Per i soci sono previsti anche alcuni servizi aggiuntivi come lo sconto del 10% sulle onoranze funebri. Gli sconti sono riservati al titolare di carta socio. La convenzione prevede anche la realizzazione congiunta di appuntamenti di promozione della salute, informazione, prevenzione e check up. Nel corso degli eventi verranno proposte incontri informativi presso i Centri Coop sui temi della prevenzione e sulle opportunità e i vantaggi dedicati ai soci Unicoop Firenze. La nuova partnership lanciata oggi si configura come un modello già avviato a Empoli e Firenze e che la cooperativa si sta impegnando a replicare in altri territori dove è presente, per dare ai propri soci una risposta concreta a nuovi bisogni legati alla salute come bene comune da tutelare e valorizzare, favorendo l'accesso alle prestazioni sanitarie e la prevenzione, attraverso l'informazione e la partecipazione attiva dei soci e dei cittadini.

Le sedi

Oltre che presso la Pubblica Assistenza di Pontedera, in Via Modesti, i soci Unicoop Firenze potranno usufruire delle prestazioni con sconto nelle sedi degli ambulatori che aderiscono alla Rete PAS. Questa la lista delle sedi ubicate anche a Firenze, Scandicci, Fiesole, Pontassieve, Campi Bisenzio, Greve in Chianti, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Montopoli Val D’Arno.

Ambulatori PAS Scandicci via G. Bessi 2

Fisioterapia PAS Scandicci via Aleardi 2 (angolo via G. Leopardi, sopra la Coop)

Ambulatori PAS Torregalli via di Scandicci 1

Ambulatori PAS Isolotto via San Bartolo a Cintoia 20H

Ambulatori e Fisioterapia PAS Novoli via San Donato 12 (angolo con via Baracca)

Fisioterapia Pas Le Piagge via Lazio 10

Ambulatori PAS Ponte alle Mosse via Ponte alle Mosse 179/F

Ambulatori e Fisioterapia PAS Gavinana via F. Bocchi 26

Ambulatori PAS Campo di Marte via del Campo di Marte 13 -15 – 17

Ambulatori PAS Pontassieve via di Rosano 17

Ambulatori PAS Campi-Signa a San Donnino via delle Molina 56/B

Ambulatori e Fisioterapia PAS Greve in Chianti via della Pace 8

Ambulatori e Fisioterapia PAS Montespertoli viale Risorgimento 46

Ambulatori PAS Fiesole-Caldine piazza dei Mezzadri

Ambulatori PAS Empolese Montelupo Fiorentino via Raffaello Caverni, 20

Ambulatori PAS Montopoli Val d’Arno, via E. Mattei 4, Capanne Montopoli Val d’Arno (di futura attivazione)

Onda Solidale

La mattinata ha visto anche la presentazione di Onda solidale, la campagna di solidarietà a sostegno della Pubblica assistenza di Pontedera lanciata lo scorso ottobre per sostenere e ampliare gli attuali servizi con maggiori risorse e nuovi volontari. La Pubblica Assistenza è impegnata e radicata nel territorio di Pontedera, dove opera con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di solidarietà. In questa prospettiva, alcuni anni fa, è stato inaugurato il nuovo poliambulatorio di via Modesti, uno spazio accessibile a tutte e tutti, dove sono offerti servizi sanitari di qualità grazie a professionisti qualificati e tecnologie avanzate, in convenzione con il SSN e con tariffe sostenibili. Un presidio di salute e prossimità, nato per garantire il diritto alla cura, alla dignità e all’equità. Un notevole impegno economico, fatto con grande generosità per offrire ai cittadini della Valdera un centro per la prevenzione e cura, ma che ha messo in difficoltà tutte le altre attività dell’associazione. Per riprendere le altre attività, in particolare le iniziative a sostegno delle persone più fragili e degli anziani, la Pubblica Assistenza ha lanciato una raccolta fondi straordinaria rivolta ai cittadini, alla società civile e le imprese del territorio. I fondi raccolti con l’iniziativa Onda solidale saranno destinati all’acquisto di nuovi mezzi per il parco auto, mezzi attrezzati, pulmini per il trasporto sociale, per favorire l’inclusione, la partecipazione e la coesione sociale. La campagna è un invito a partecipare, a sentirsi parte di una rete di solidarietà che ogni giorno si prende cura della propria comunità.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate