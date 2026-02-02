A partire dal mese di febbraio, al Presidio integrato ospedale - territorio “Lorenzo Pacini” di San Marcello Piteglio sarà riattivato due volte al mese l’ambulatorio di Ortopedia per le prime visite. Il servizio sarà gestito dall’equipe del dottor Luca Turelli, direttore della SOC di Ortopedia dell’ospedale San Jacopo e garantirà la presenza di un medico specialista, con la collaborazione di un infermiere della SOS Assistenza Infermieristica di gestione - Pistoia. L’accesso al servizio ambulatoriale sarà gestito tramite prenotazione CUP e per il mese di febbraio le date sono il 3 e il 17.

Prosegue, inoltre, l’attività di chirurgia ambulatoriale già presente nella struttura. A seguito del pensionamento del dottor Vannozzi, l’ambulatorio chirurgico proseguirà una volta a settimana, ogni giovedì, dalle ore 8.30 alle 14.00. Saranno mantenute sia l’attività di piccola chirurgia ambulatoriale sia quella di visita ambulatoriale, con la presenza di un medico chirurgo dell’equipe del dottor Massimo Fedi, direttore della SOC di Chirurgia generale del San Jacopo.

“Con la presenza di un ortopedico garantiremo ai pazienti della Montagna la possibilità di effettuare una prima visita direttamente sul territorio – sottolinea la dott.ssa Lucilla Di Renzo, direttrice sanitaria del Presidio integrato ospedale-territorio di San Marcello Piteglio e dell’ospedale San Jacopo – riducendo gli spostamenti. Ringrazio per la disponibilità i medici e gli infermieri che lavorano quotidianamente con impegno e professionalità per assicurare la continuità e la qualità dell’assistenza ai cittadini”.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa