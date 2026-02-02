Santa Croce sull'Arno, si dimette l'assessore Enzo Oliveri

L' assessore ai lavori pubblici e alla polizia municipale Enzo Oliveri, conosciuto anche come 'Asma', ha rimesso la delega nelle mani del sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni. La decisione arriva non per motivazioni politiche, ma a causa delle condizioni di salute dello stesso Oliveri. Le sue deleghe saranno temporaneamente assunte dal primo cittadino, che si riserva alcuni giorni per scegliere un eventuale nuovo assessore.

"Ringrazio - dice Giannoni - l’assessore Oliveri per il senso di responsabilità dimostrato, rimettendo nelle mie mani le deleghe a suo tempo assunte. Oliveri ha svolto nel periodo da assessore il proprio incarico con passione e attaccamento, portando risultati tangibili sul territorio, pur nella difficoltà del suo stato di salute che gli ha impedito di essere presente come avrebbe voluto sul campo e alla casa comunale. Auguro a Enzo la più pronta guarigione, sapendo che continuerà a contribuire con la sua esperienza come consigliere comunale".

