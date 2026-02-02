Scontri a Torino, FdI annuncia presidio a Pisa in solidarietà alle forze dell’ordine

Politica e Opinioni Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Appuntamento giovedì alle 18 davanti alla questura. Orlanza: “Inaccettabile la violenza”

Dopo gli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna, Fratelli d’Italia annuncia un presidio di solidarietà alle forze dell’ordine. L’iniziativa si terrà giovedì prossimo alle ore 18 davanti alla questura di Pisa.

A darne notizia è la consigliera comunale di FdI Alessandra Orlanza, che definisce quanto accaduto «inaccettabile» e spiega le ragioni della mobilitazione: «Giovedì prossimo alle ore 18 ci riuniremo davanti alla questura di Pisa per esprimere la nostra solidarietà e ringraziare chi è sempre presente per proteggere la collettività. Invitiamo tutti coloro che vogliono unirsi a noi, in questa manifestazione di sostegno».

Nel suo intervento, Orlanza critica duramente il clima politico successivo agli scontri: «È sconcertante constatare l’assenza di una condanna decisa da parte delle forze politiche di sinistra per questa escalation di violenza, ai danni di chi quotidianamente si impegna per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico». La consigliera ribadisce quindi la posizione del partito: «Fratelli d’Italia si schiera sempre al fianco delle forze dell’ordine e ora grida forte basta a queste aggressioni».

Il presidio di Pisa si inserisce così nel dibattito nazionale sulle tensioni e gli episodi di violenza legati alle manifestazioni, con Fratelli d’Italia che chiede una presa di posizione netta a difesa degli operatori della sicurezza.

Notizie correlate

Pisa
Economia e Lavoro
29 Gennaio 2026

Ztl Pisa a Porta a Lucca, Confcommercio: "Accolta la nostra richiesta"

“La scelta dell'amministrazione di non intervenire con modifiche strutturali sul mercato di Via Paparelli va nella direzione giusta, perché tutela un presidio commerciale storico e un servizio importante per la [...]

Toscana
Attualità
28 Gennaio 2026

Ricercatori precari Cnr, approva la mozione per la stabilizzazione in consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno della stabilizzazione dei ricercatori precari del Cnr e del sistema della ricerca toscana, chiedendo iniziative concrete a livello [...]

Pisa
Economia e Lavoro
21 Gennaio 2026

Sicurezza nei locali, Confesercenti soddisfatta dei chiarimenti del Ministero dell’Interno

"Le imprese della somministrazione rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale per il nostro territorio ed è essenziale che possano contare su regole chiare e uniformi, soprattutto dopo tragedie che [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina