Scontri a Torino, FdI annuncia presidio a Pisa in solidarietà alle forze dell’ordine

Dopo gli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna, Fratelli d’Italia annuncia un presidio di solidarietà alle forze dell’ordine. L’iniziativa si terrà giovedì prossimo alle ore 18 davanti alla questura di Pisa.

A darne notizia è la consigliera comunale di FdI Alessandra Orlanza, che definisce quanto accaduto «inaccettabile» e spiega le ragioni della mobilitazione: «Giovedì prossimo alle ore 18 ci riuniremo davanti alla questura di Pisa per esprimere la nostra solidarietà e ringraziare chi è sempre presente per proteggere la collettività. Invitiamo tutti coloro che vogliono unirsi a noi, in questa manifestazione di sostegno».

Nel suo intervento, Orlanza critica duramente il clima politico successivo agli scontri: «È sconcertante constatare l’assenza di una condanna decisa da parte delle forze politiche di sinistra per questa escalation di violenza, ai danni di chi quotidianamente si impegna per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico». La consigliera ribadisce quindi la posizione del partito: «Fratelli d’Italia si schiera sempre al fianco delle forze dell’ordine e ora grida forte basta a queste aggressioni».

Il presidio di Pisa si inserisce così nel dibattito nazionale sulle tensioni e gli episodi di violenza legati alle manifestazioni, con Fratelli d’Italia che chiede una presa di posizione netta a difesa degli operatori della sicurezza.

