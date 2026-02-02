Scontri Torino, incensurato il 22enne toscano in carcere per l'aggressione all'agente

È ancora residente ad Arcidosso, sull’Amiata, il 22enne anarchico arrestato per l’aggressione a un poliziotto durante gli scontri a Torino sabato scorso, ma da anni aveva lasciato la sua città natale. Secondo quanto appreso sarebbe prima andato a Pisa, poi a Bologna e Torino, frequentando sempre ambienti legati ai centri sociali.

Il giovane, che si mantiene lavorando come cameriere, avrebbe precedenti di polizia per imbrattamento e sarebbe stato individuato come partecipante di rave party, ma risulta incensurato e senza condanne: a suo carico figurano solo segnalazioni di polizia, ma nessun procedimento né condanne.

Attualmente è ristretto nel carcere delle Vallette a Torino per concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale e dovrà rispondere anche di rapina. Alcuni dettagli dei suoi indumenti rossi lo avrebbero reso riconoscibile tra gli assalitori del poliziotto a terra.

L’udienza di convalida dell’arresto è prevista per domani davanti al gip di Torino.

