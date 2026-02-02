I consiglieri regionali Cellai, Zoppini e Gemelli puntano dito contro CPA di via Villamagna: "A Torino alcuni loro esponenti. Riflettere su centri sociali"
"Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza e solidarietà ai 22 agenti del Reparto Mobile di Firenze rimasti feriti durante gli scontri di sabato scorso a Torino. Donne e uomini che, con professionalità e spirito di sacrificio, servono lo Stato e sono sempre presenti nelle situazioni più delicate di ordine pubblico". Così scrivono in una nota i consiglieri regionali fiorentini di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai, Matteo Zoppini e Claudio Gemelli in merito agli eventi accaduti durante il corteo per Askatasuna a Torino.
Dopo aver condannato duramente i fatti che hanno portato al ferimento degli agenti, i consiglieri puntano poi il dito contro il CPA di via Villamagna. A loro dire, all'interno del corteo "è nota la partecipazione di esponenti di questa realtà fiorentina". Una presenza "che non ci stupisce e che impone una riflessione seria sulla natura di certi centri sociali che sono totalmente al di fuori della legalità"
"Siamo orgogliosi dell’Italia rappresentata da Giorgia Meloni, che domenica si è recata a trovare il poliziotto - scrivono -. Siamo convinti che il Governo, così come ha già fatto con i precedenti decreti sicurezza, continuerà a garantire la tutela di questi servitori dello Stato e a metterli nelle condizioni di operare anche in scenari complessi come quello verificatosi sabato, in cui alcuni soggetti miravano proprio a colpire gli agenti".
"Chi attacca un poliziotto attacca lo Stato - aggiungono i consiglieri - e non accettiamo ambiguità da nessuna parte politica. In questo senso, diventa importante la mozione che il nostro gruppo presenterà sui fatti di Torino in Consiglio regionale".
