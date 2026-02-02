Scontri di Torino, polemica sui commenti di Melio (PD) sotto un post. Barabotti (Lega): "Chieda scusa"

È polemica per alcuni commenti del consigliere regionale toscano del PD, Iacopo Melio, sotto un suo post in cui aveva commentato gli scontri avvenuti durante il corteo a Torino. Nel post, i cui contenuti sono stati riportati nel dettaglio anche da gonews.it, Melio aveva espresso vicinanza al poliziotto ferito e ai manifestanti "manganellati senza alcun motivo", auspicando che "i criminali devono essere severamente puniti".

Sotto il post sono fioccati commenti, sia a favore che in contrasto con quanto scritto dal consigliere Dem. Tra questi, alcuni utenti ironizzavano su tesi complottistiche secondo cui gli scontri sarebbero stati una sorta di 'inside-job' governativo. A questi commenti Melio ha risposto con altrettanto sarcasmo e ironia.

Di diversa opinione, però, il deputato toscano della Lega, Andrea Barabotti, che ha commentato in una nota: "I commenti di Iacopo Melio, consigliere regionale toscano del PD, sugli scontri di Torino sono gravissimi e smentiscono la condanna della violenza espressa dal partito - afferma Barabotti -. Su Facebook scrive che le forze dell’ordine, se avessero voluto, avrebbero potuto impedire l'ingresso agli incappucciati infiltrati e aggiunge: 'ogni scintilla è buona per far scoppiare un incendio'".

Sotto il post di Melio, qualche utente ironizzava sul fatto che dietro agli 'incappucciati' ci fossero degli infiltrati del Governo per "accelerare il nuovo pacchetto sicurezza". A uno di questi utenti, Melio risponde: "Oh, hai detto una cosa probabilmente giusta, bravo", un messaggio che, come ci spiega direttamente Melio, "era sarcastico" .

Non però piaciuto a Barabotti che condanna: "Mentre un poliziotto viene massacrato, un esponente Dem alimenta sospetti, delegittimando le forze dell’ordine e indebolendo lo Stato. Il PD non può far finta di nulla: servono scuse chiare alle forze dell’ordine e provvedimenti concreti".

