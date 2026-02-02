Si intrufola nell'auto parcheggiata al centro commerciale di Fucecchio e fruga in cerca di soldi

Gli entrano nell'auto parcheggiata in cerca di soldi, frugando dappertutto. È quanto segnala una lettrice di Gonews.it, raccontando quanto accaduto oggi pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale di Fucecchio: "Mentre mi trovavo a fare spesa, intorno alle 16, tornando verso la macchina mi è venuto incontro il vigilante, avvertendomi che poco prima vi era entrata una ragazza, secondo lui presumibilmente tossicodipendente, che lui stesso aveva fatto allontanare", racconta.

La lettrice spiega che non sono stati arrecati danni al veicolo, ma l'intrusa avrebbe "rufolato dappertutto alla ricerca sicuramente di qualche soldo".

La lettrice invita alla massima attenzione: "Segnalo affinché questa cosa venga resa pubblica e la gente sia informata di quello che può succedere anche nel pomeriggio in quel parcheggio. La guardia - conclude - mi ha intimato di parcheggiare vicino alla porta, dove ci sono le telecamere".

