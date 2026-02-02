Si intrufola nell'auto parcheggiata al centro commerciale di Fucecchio e fruga in cerca di soldi

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto di Ryan McGuire da Pixabay

L'episodio sarebbe avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16: il vigilante del parcheggio, che ha assistito alla scena, ha fatto allontanare l'intrusa. Nessun danno all’auto

Gli entrano nell'auto parcheggiata in cerca di soldi, frugando dappertutto. È quanto segnala una lettrice di Gonews.it, raccontando quanto accaduto oggi pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale di Fucecchio: "Mentre mi trovavo a fare spesa, intorno alle 16, tornando verso la macchina mi è venuto incontro il vigilante, avvertendomi che poco prima vi era entrata una ragazza, secondo lui presumibilmente tossicodipendente, che lui stesso aveva fatto allontanare", racconta.

La lettrice spiega che non sono stati arrecati danni al veicolo, ma l'intrusa avrebbe "rufolato dappertutto alla ricerca sicuramente di qualche soldo".

La lettrice invita alla massima attenzione: "Segnalo affinché questa cosa venga resa pubblica e la gente sia informata di quello che può succedere anche nel pomeriggio in quel parcheggio. La guardia - conclude - mi ha intimato di parcheggiare vicino alla porta, dove ci sono le telecamere".

Notizie correlate

2 Febbraio 2026

Ragazzo disperso a Empoli, continuano da giorni le ricerche lungo l'Arno

Proseguono da oltre quattro giorni le ricerche del 25enne del Bangladesh scomparso tra mercoledì e giovedì scorso lungo l'argine del fiume Arno a Empoli, nei pressi dell’ospedale San Giuseppe. La [...]

Certaldo
Cronaca
2 Febbraio 2026

Omicidio Maati Moubakir, il legale: "Imputati facciano ritrovare le armi, zero collaborazione"

"Da parte nostra, parlo per la parte civile, l'impianto accusatorio viene confermato in maniera solida anche nell'udienza di oggi. Alla domanda se risultava che il povero Maati avesse accennato a [...]

Firenze
Cronaca
2 Febbraio 2026

Inchiesta Medicina Firenze, gip archivia 27 indagati: "Il fatto non costituisce reato"

Il gip di Firenze ha archiviato, su richiesta della procura, le posizioni di 27 indagati nell’inchiesta sui presunti concorsi ‘pilotati’ alla Facoltà di Medicina di Careggi, perché "il fatto non [...]


<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina