Teatro, a Castelfiorentino la storia di Liliana Segre

Una storia dolorosa, indimenticabile, quella di Liliana Segre che a soli 13 anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Una storia di cui il mondo deve farsi portatore per tramandare quello che è stato e che non deve mai più accadere.

“Fino a quando la mia stella brillerà-Storia di Liliana Segre”, è in programma Giovedì 5 Febbraio alle ore 21,00. Il testo, scritto da Daniela Palumbo, ci parla in modo semplice e diretto. Sul palco Margherita Mannino.

Si tratta di un racconto che nasce dalla personale esigenza di aiutare le giovani coscienze a familiarizzare con fatti dolorosi che fanno parte del nostro passato attraverso gli strumenti più adatti. Lo spettacolo racconta di un’infanzia felice e spensierata, quella di Liliana bambina, di un’adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una prigionia che si fatica ad immaginare. Di un ritorno, difficile, faticoso, e di un amore, infine, che fa rinascere.

Venerdì 6 Febbraio, alle ore 9,00 e alle ore 11,00, previsti due spettacoli per le scuole. Giovedì 5 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERA’

con Margherita Mannino

Regia: Lorenzo Maragoni

Drammaturgia: Daniela Palumbo

Produzione: M.I.L.K.-Minds in a Lovely Karma

PREZZI

Posto unico € 15,00

Ridotto soci Unicoop € 12,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa

