Tra neve e sicurezza: il bilancio degli interventi a Montespertoli

Il mese di gennaio è stato caratterizzato da un’attività continuativa di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale. Un lavoro quotidiano che ha coinvolto il personale dei Servizi tecnici, gli operai comunali e i servizi di supporto, impegnati su più fronti per garantire sicurezza, decoro urbano e piena funzionalità degli spazi pubblici e dei servizi.

Nel corso del mese sono stati numerosi gli interventi sulla viabilità, con lavori di risanamento delle massicciate stradali, riposizionamento di autobloccanti e chiusini, sistemazione delle fossette, ripristino di zanelle in pietra serena e realizzazione di tratti di fognatura. Le principali aree interessate hanno riguardato via 2 Agosto, via Montebetti, via Orme, via Martini, via Lucignano e la zona di Baccaiano, con attività mirate alla sicurezza e alla tenuta delle infrastrutture stradali.

Parallelamente è proseguito il lavoro sul patrimonio scolastico, con interventi alle scuole Fucini, Montalcini e Don Milani. Le attività hanno riguardato il ripristino e il rimontaggio delle aule all’aperto, la manutenzione di cancelli, battiscopa e aree esterne, verifiche dei dispositivi di sicurezza, lavori di falegnameria e idraulica, oltre a interventi sugli impianti e sugli spazi di uso quotidiano degli studenti.

Importante anche l’impegno sugli edifici comunali e sugli spazi pubblici, con interventi al Palazzo comunale, in piazza del Popolo, piazza Machiavelli e piazza Epernay. Tra le attività svolte figurano il ripristino di parapedonali, la manutenzione di manufatti, lavori di supporto logistico per il mercato e lo smontaggio delle strutture temporanee utilizzate per eventi e iniziative pubbliche. Costante per tutto il mese l’attività di cura del verde urbano, con manutenzioni delle aiuole in via Piazzini, piazza Machiavelli, piazza del Popolo e piazza Epernay, nuove piantumazioni nelle aree scolastiche, interventi di riordino e la rimozione degli allestimenti delle festività.

"Un insieme di attività che restituisce il quadro di un Comune al lavoro ogni giorno con un’attenzione costante alla manutenzione, alla sicurezza e alla cura degli spazi pubblici" dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Pierini.

