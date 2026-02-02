Tra neve e sicurezza: il bilancio degli interventi a Montespertoli

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il mese di gennaio è stato caratterizzato da un’attività continuativa di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale. Un lavoro quotidiano che ha coinvolto il personale dei Servizi tecnici, gli operai comunali e i servizi di supporto, impegnati su più fronti per garantire sicurezza, decoro urbano e piena funzionalità degli spazi pubblici e dei servizi.

Nel corso del mese sono stati numerosi gli interventi sulla viabilità, con lavori di risanamento delle massicciate stradali, riposizionamento di autobloccanti e chiusini, sistemazione delle fossette, ripristino di zanelle in pietra serena e realizzazione di tratti di fognatura. Le principali aree interessate hanno riguardato via 2 Agosto, via Montebetti, via Orme, via Martini, via Lucignano e la zona di Baccaiano, con attività mirate alla sicurezza e alla tenuta delle infrastrutture stradali.

Parallelamente è proseguito il lavoro sul patrimonio scolastico, con interventi alle scuole Fucini, Montalcini e Don Milani. Le attività hanno riguardato il ripristino e il rimontaggio delle aule all’aperto, la manutenzione di cancelli, battiscopa e aree esterne, verifiche dei dispositivi di sicurezza, lavori di falegnameria e idraulica, oltre a interventi sugli impianti e sugli spazi di uso quotidiano degli studenti.

Importante anche l’impegno sugli edifici comunali e sugli spazi pubblici, con interventi al Palazzo comunale, in piazza del Popolo, piazza Machiavelli e piazza Epernay. Tra le attività svolte figurano il ripristino di parapedonali, la manutenzione di manufatti, lavori di supporto logistico per il mercato e lo smontaggio delle strutture temporanee utilizzate per eventi e iniziative pubbliche. Costante per tutto il mese l’attività di cura del verde urbano, con manutenzioni delle aiuole in via Piazzini, piazza Machiavelli, piazza del Popolo e piazza Epernay, nuove piantumazioni nelle aree scolastiche, interventi di riordino e la rimozione degli allestimenti delle festività.

"Un insieme di attività che restituisce il quadro di un Comune al lavoro ogni giorno con un’attenzione costante alla manutenzione, alla sicurezza e alla cura degli spazi pubblici" dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
31 Gennaio 2026

Emporio Solidale Montespertoli, oltre 1300 accessi nel 2025: rinnovato protocollo d'intesa

È stato presentato oggi, nella Sala del Consiglio Comunale, il Report annuale 2025 dell’Emporio Solidale “Le dodici Ceste”, nel corso della cerimonia ufficiale di firma del rinnovo del protocollo d’intesa [...]

Montespertoli
Attualità
29 Gennaio 2026

Torna Carnevalspertoli: il centro in festa tra laboratori, giochi e musica

Colori, maschere, giochi e creatività: domenica 8 febbraio torna Carnevalspertoli, il pomeriggio di festa che animerà piazza del Popolo dalle 14:30 alle 18:30, con un ricco programma di attività dedicate a [...]

Montespertoli
Attualità
27 Gennaio 2026

Si riunisce il consiglio comunale di Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 29 gennaio, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina