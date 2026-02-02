Use, Coach Valentino dopo la sconfitta con Lucca: "Altra prestazione di sostanza"

Mastica amaro l’Use Computer Gross. Dopo la sconfitta in casa con Lucca, la squadra di coach Valentino ha perso anche sul campo del Don Bosco Crocetta Torino al termine di una partita costellata da tanti episodi sfortunati e decisa solo nel finale.

“Torniamo senza punti ma con un'altra prestazione di sostanza – spiega il tecnico – i ragazzi hanno dato ancora una volta tutto quello che avevano contrastando l'enorme energia e freschezza con ampie rotazioni che aveva Crocetta. Purtroppo, sul +4, abbiamo sbagliato i due appoggi facili che avrebbero sicuramente indirizzato la partita in un altro modo. Per difficoltà è stata la gara più complessa finora, giocata nel paradosso nel quale all'inizio del quarto tempino erano più i giocatori non disponibili in panchina di quelli disponibili. Proprio in questa difficoltà ci siamo uniti restando a contatto per 40 minuti con i più giovani Regini e Tosti che hanno dato minuti importanti in campo”.

“Ora – conclude - bisognerà recuperare le energie e soprattutto cercare di tornare ad essere tutti disponibili in un girone di ritorno che vede molte squadre rafforzate avendo inserito giocatori dal mercato”.

Già sabato per i biancorossi una sfida difficile. Alle 21 al Pala Sammontana è attesa infatti la visita di Cecina del grande ex Andrea Da Prato. Una partita da vincere per rimettersi in marcia.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa