Alluvione Ponzano, commissioni congiunte a 'porte aperte'. FdI: "I cittadini partecipino"

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli – composto da Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano - informa che giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso il Palazzo Comunale di Empoli (via G. Del Papa), si terrà la seduta congiunta di due commissioni consiliari permanenti, convocata per affrontare in modo puntuale il tema dell’alluvione che ha colpito Ponzano e altre aree della città. La riunione, aperta a chiunque sia interessato ad assistere ai lavori per seguire direttamente il confronto e le risposte che verranno fornite, avrà il seguente ordine del giorno: 1) Fenomeno alluvionale del 14 e 15 marzo 2025 che ha interessato la zona di Ponzano e gli altri territori di Empoli: 2) Relazione sulle cause; 3) Gestione del territorio, manutenzione idraulica e prevenzione idrogeologica.

La Commissione “Affari Generali e Istituzionali con funzioni di Controllo e Garanzia” è presieduta dalla consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Peccianti. Alla seduta parteciperà anche il consigliere Danilo Di Stefano, in qualità di membro della Commissione Ambiente (“Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente e infrastrutture, demanio e patrimonio”), perché l’obiettivo è mettere a fuoco, con serietà e trasparenza, ciò che è accaduto e soprattutto ciò che deve essere fatto per ridurre il rischio che eventi simili si ripetano.

Nel corso della riunione, cui parteciperanno anche dirigenti di Acque Spa, Consorzio di Bonifica e Protezione Civile, si parlerà dell’evento alluvionale del 14 e 15 marzo 2025, con particolare attenzione alla zona di Ponzano e ai territori interessati, e verrà presentata una relazione sulle possibili cause. Il confronto toccherà anche le scelte di gestione del territorio, i profili di manutenzione idraulica e le misure di prevenzione del rischio idrogeologico, perché la sicurezza non può essere rimandata a dopo l’emergenza: deve diventare programmazione, controllo e responsabilità.

"In questi mesi, anche la stampa locale ha continuato a riportare elementi utili e, soprattutto, le preoccupazioni di chi vive quotidianamente quelle strade e quelle case, dando spazio alle richieste di cittadini e residenti che, a distanza di tempo, sollecitano più manutenzione e verifiche, richiamando l’attenzione su criticità che, secondo alcune testimonianze, riguarderebbero anche il sistema fognario e non soltanto i corsi d’acqua. Sulla stampa, inoltre, è stata raccontata l’assemblea pubblica con amministrazione e tecnici, soffermandosi sui temi degli argini, delle caditoie, degli interventi annunciati e dei ristori, riportando la posizione del “Gruppo Alluvionati 14 marzo Ponzano”, che ha chiesto un cambio di passo fatto di manutenzione periodica, misure urgenti quando serve e opere strutturali, oltre a maggiore prudenza nelle aree più delicate", si legge in una nota di FdI.

"Il “Gruppo Alluvionati 14 marzo Ponzano”, peraltro, ha richiamato in tutte le sedi la necessità di un approfondimento istituzionale, con particolare attenzione alle condizioni del sistema fognario e al ruolo dei soggetti coinvolti, dando conto nel contempo degli aggiornamenti relativi ai primi ristori. Fratelli d’Italia Empoli invita quindi i cittadini a partecipare. La presenza della comunità, soprattutto di chi è stato direttamente colpito, è essenziale per dare forza a una richiesta semplice e legittima: avere risposte comprensibili, dati verificabili e tempi chiari sugli interventi. Il Gruppo Consiliare di FDI chiederà che vengano messi a disposizione atti, informazioni tecniche e indicazioni operative, perché Ponzano – e con essa tutta Empoli – merita decisioni concrete e trasparenti, non rimpalli di responsabilità".

Gruppo Consiliare FdI Empoli