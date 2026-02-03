Coppia di anziani sventa tentativo di truffa del finto carabiniere nel Fiorentino

A Bagno a Ripoli una coppia di anziani ha sventato un tentativo di truffa del finto carabiniere grazie alla prontezza di riflessi e al tempestivo intervento dei militari. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 31 gennaio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una donna italiana di 44 anni, colta mentre tentava di raggirare i due coniugi.

Il raggiro è iniziato con una telefonata in cui un ignoto, spacciandosi per un operatore istituzionale ha intimato al marito di allontanarsi da casa per recarsi d’urgenza presso la caserma di Borgo Ognissanti. Insospettito dalla richiesta, l’uomo ha invece scelto di presentarsi alla caserma di Bagno a Ripoli, dove, sotto la supervisione dei militari, ha mantenuto il contatto telefonico con i truffatori, consentendo all’Arma di monitorare l’operazione in tempo reale.

Nel frattempo, la moglie, rimasta in casa, è stata contattata da un sedicente Carabiniere che, accampando pretestuose ragioni investigative, le ha ordinato di raccogliere denaro e gioielli da consegnare a una presunta collega in arrivo presso l’abitazione.

Compreso immediatamente il pericolo, i carabinieri hanno organizzato un servizio mirato e si sono appostati nei pressi della casa. All’arrivo della sospettata, i militari sono intervenuti bloccandola e accompagnandola in caserma. La donna è stata quindi deferita all’Autorità giudiziaria.

