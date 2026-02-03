Disposto dal gip di Prato l'allontanamento dalla famiglia per il 47enne che, lo scorso 18 gennaio a Carmignano, aveva ferito la moglie con una coltellata alla schiena. La donna, 42enne, è ancora ricoverata in ospedale.

A convincere della decisione la Procura: l'aggressione non sarebbe stata un episodio isolato. Già lo scorso 8 agosto, riferisce la Procura, l'uomo aveva colpito la moglie con un pugno e le aveva lanciato un tagliere in testa, provocandole ferite giudicate guaribili in trenta giorni.

Le accuse a carico del 47enne comprendono lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Il gip ha rilevato un contesto di violenza domestica reiterata, in cui anche le figlie minori sarebbero state esposte a episodi di violenza assistita.

La donna, secondo quanto emerso, avrebbe spesso sottovalutato o negato gli episodi, fenomeno riconducibile sia a fragilità psicologica sia a dinamiche tipiche delle relazioni maltrattanti.