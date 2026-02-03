Torna /contè.sto/, il festival di storia contemporanea a Empoli

Ad annunciare le nuove date della seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/, entrato nella più ampia programmazione culturale della città di Empoli, il sindaco del Comune di Empoli in un video sui social. Un appuntamento imperdibile che - ha detto il primo cittadino - avrà un programma capace di raccontare in modo plurale i volti della storia contemporanea.

Agenda alla mano le date da segnare sono: il 18, 19 e 20 settembre 2026 torna /contè.sto/ festival, seconda edizione che metterà al centro ‘La storia di profilo’ sotto la direzione artistica di Carlo Greppi – storico contemporaneista, autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento, di libri per ragazzi e di manuali scolastici, curatore della serie Laterza “Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti” - che condurrà il festival per i prossimi quattro anni.

“Abbiamo deciso di intitolare questa seconda edizione - dopo l’incredibile e inaspettato successo della prima, ha dichiarato Greppi – a ‘La storia di profilo’ per mostrare come ed in particolare la storia contemporanea sia percorsa da figure che non sempre sono passate alla storia. Per cui attraverso una serie di categorie come banditi, coloni, esploratori, intellettuali, partigiani, scienziati, terroristi, comporremo una sorta di quadro, di prisma, per aiutare tutto il pubblico a capire la ricchezza e la complessità dei due secoli di storia alle nostre spalle”.

Saranno tantissimi gli ospiti, tanti gli eventi disseminati nelle piazze della nostra città. Un‘occasione di cultura pubblica, fulcro della democrazia, con iniziative di altissimo livello e ‘profilo’, gratuita, aperta a tutte e tutti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

