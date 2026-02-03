Corso di Fotografia di Base gratuito al Foto Club Vinci

Promuovere la cultura fotografica e avvicinare sempre più persone al linguaggio delle immagini: è questo l’obiettivo del Foto Club Vinci, realtà attiva sul territorio dal 2014, che annuncia l’avvio di un Corso di Fotografia di Base gratuito, articolato in 8 lezioni serali.

Fondato da un gruppo di appassionati fotografi, il Foto Club Vinci è diventato negli anni un punto di riferimento locale per chi ama la fotografia, organizzando corsi, uscite fotografiche, mostre ed eventi culturali, come il Vinci Photo Festival, che attualmente è visitabile presso l'Ex biglietteria del Museo Leonardiano a Vinci.

Dal 2014 a oggi, il club ha saputo crescere mantenendo uno spirito aperto, inclusivo e orientato alla condivisione dell’esperienza fotografica.

Il corso, pensato per chi vive la fotografia come una passione e per chi desidera migliorare tecnica e occhio fotografico, è rivolto sia a chi utilizza macchine fotografiche digitali e reflex e smartphone, sia a chi vuole acquisire maggiore consapevolezza nello scatto, indipendentemente dallo strumento utilizzato.

Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì, dalle 21:15 alle 22:45, presso la Casa del Popolo di Spicchio nella sede del Foto Club Vinci, Via Limitese 17, località Spicchio (Vinci).

Il programma prevede nozioni teoriche accompagnate da consigli pratici, con l’obiettivo di fornire basi solide per comprendere e raccontare la realtà attraverso le immagini.

La partecipazione al corso è Gratuita; è richiesta esclusivamente la tessera associativa annuale. valida per tutto il 2026, che consente di prendere parte a tutte le attività organizzate dal club.

Fonte: Ufficio Stampa