Fissati i funerali della 22enne certaldese morta investita da un treno

Sono stati fissati i funerali di Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo morta dopo esser stata investita da un treno.
La camera ardente è stata allestita nel cimitero della Misericordia di Certaldo e osserva i seguenti orari 09:00-12:00 / 14:00-17:00 dal 03/02 al 05/02.
I funerali avranno luogo presso la Propositura di San Tommaso a Certaldo, giovedì 5 Febbraio 2026 alle ore 14:30.
Saranno anche nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Lucera (Foggia) il giorno sabato 7 Febbraio 2026 alle ore 16:00
Dopo le esequie proseguirà per il crematorio di Foggia.
