Empoli si prepara alla seconda sfilata di 'Un altro Carnevale'

Tradizione, follia, canti, suoni, colori, coriandoli, maschere, spettacolo e… danza! La città si sta preparando alla seconda sfilata di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo” in programma sabato 7 febbraio 2026 con partenza dal cuore del centro cittadino della città: piazza Farinata degli Uberti.

Sarà una festa che vi travolgerà, letteralmente. Ma entriamo nel vivo del cartellone: alle 16, parata popolare del Collettivo Folcloristico Montano (Pistoia) per riscoprire le radici del territorio. La seconda parata del Carnevale è all’insegna delle tradizioni popolari toscane. Il Collettivo Folcloristico Montano è pronto a riempire le strade del centro storico con il loro irriverente e travolgente entusiasmo. Fondato nel 1973 da Sergio Gargini, il Collettivo si dedica alla raccolta e valorizzazione delle tradizioni musicali e popolari della montagna pistoiese.

In parata anche la mascherata di gruppo dell’artigiano della cartapesta Silvano Bianchi – che gareggia al Carnevale di Viareggio 2026 con un’altra delle sue creazioni, la mascherata di gruppo intitolata ‘I Semi del tempo’, dai volti inconfondibili e molto espressivi -, i figuranti mascherati a tema della Compagnia di Sant’Andrea. E naturalmente cittadine e cittadini! Ma anche il corpo di ballo de l’Art de la Danse di Empoli che per l’occasione porteranno qualche ‘sorpresa’!

In centro saranno visibili anche le quattro installazioni del maestro Umberto Cinquini – al Carnevale di Viareggio sta gareggiando con un’opera realizzata insieme ai fratelli Michele e Stefano con il carro intitolato ‘Nemmeno con un fiore’ -.

Alle 17, invece, la piazza avrà ‘occhi e orecchie’ solo per “Marlon Banda Show”, uno spettacolo dissacrante dove la comicità incontra il ritmo senza freni. Siete pronti per un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale? Una banda senza direttore e direzione che cerca in tutti i modi di mantenere la rotta, ma la follia prende spesso il sopravvento… e la musica non può far altro che adeguarsi! Dissacrante, irriverente, coinvolgente; si ride dall’inizio alla fine in un ritmo vorticoso senza via di scampo.

E POI … UN EVENTO COLLATERALE - Dalle 14 alle 16 al Dopolavoro Ferroviario (piazza Don Minzoni) si terrà l’evento denominato Drum Club: un laboratorio gratuito di percussioni e body percussion realizzato in collaborazione con associazione Prima, materia e condotto dal percussionista Ettore Bonafè. L’esperienza è aperta a tutte le persone che desiderano esplorare il ritmo come linguaggio universale ed esperienza collettiva. Nessuna esperienza richiesta, solo curiosità e voglia di mettersi in gioco. Il laboratorio è inserito nel progetto Coincidenze Culturali di Canto Rovesciato APS, finanziato dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie e patrocinato dal Comune di Empoli. La restituzione finale del laboratorio confluirà nella parata. L’ingresso è gratuito ma è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo info@cantorovesciato.it

SEMPRE PRESENTI IN PIAZZA - Dalle 15.30 alle 18.30 il Face painting a cura di Grazia D’Amaro, make-up artist - Gradam Studio. Non un semplice trucco, ma una vera e propria trasformazione artistica rivolta a tutte le età, per dare forma all'immaginazione e diventare ciò che si desidera. E si è visto nella prima sfilata di apertura! E il banchino di coriandoli a cura dell’associazione Noi da Grandi.

FOCUS PARTECIPA AL CONTEST: L’ARTE CHE UNISCE - Quest'anno il protagonista puoi essere tu! Partecipa al concorso per la migliore maschera della città. Il contest è aperto a tutte e tutti: singola, singolo, coppie o gruppi (amici, famiglie, associazioni, classi...). Non ci sono limiti di età. Ogni maschera o gruppo dovrà avere un titolo.

L'iscrizione è gratuita e obbligatoria e deve essere effettuata entro domenica 8 febbraio 2026 tramite il modulo online ufficiale a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6adoHcdZMUsbhqzU0o9Kc-ksXsgqbsshQV0XZ6kdInfwG2w/viewform?usp=send_form

Il programma completo di “Un altro Carnevale” è consultabile sul sito web https://www.visitempoli.it/eventi/un-altro-carnevale/

GLI ORGANIZZATORI - Un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Associazione Noi da Grandi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate